Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.55
$
71.05
78.45
78.85
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.71
88.00
Индексы и котировки Brent
37.61
–0.37 Золото
1729.33
–0.15 РТС
1219.76
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1097
+0.0276
15.05
1.0821
26.05
18.05
04.05

«Росатом» и США договорились о переработке в России ядерных отходов 

News.ru и ещё 1 1 час назад
«Росатом» и США обсудили переработку в РФ ядерных отходов
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com
Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» и Минэнерго США договорились о контроле и учёте ядерных материалов, которые перерабатывают на территории России по контрактам с третьими странами.
Подписана административная договоренность с Министерством энергетики США в соответствии с рамочным межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, — привели в «Коммерсант» сообщение из годового отчёта АО «Атомэнергопром».
Отмечается, что документ касается ядерных материалов, которые поступают в Россию на переработку и затем передаются в третьи страны по контракту для дальнейшего использования.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о росте заражений коронавирусом в «атомных» городах. Среди прочих городов он назвал: Саров, Заречный Пензенской области, Железногорск, Обнинск и Удомля. Однако он отметил и города, где нет случаев заражения: Новоуральск, Лесной и Билибино.
Видео дня. Пособие по безработице предложили увеличить в три раза
News.ru: последние новости
«Почта России» занялась доставкой лекарств в аптеки «Почта России» занялась доставкой лекарств в аптеки Ковыктинское газовое месторождение введут в 2022 году Ковыктинское газовое месторождение введут в 2022 году Сбой произошёл в работе PayPal Сбой произошёл в работе PayPal
Комментарии 15
Компании , Алексей Лихачев , Атомэнергопром , Минэнерго , Росатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Как умирает легендарный «Антонов»
Как умирает легендарный «Антонов»
На рынке недвижимости грядет революция
На рынке недвижимости грядет революция
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение