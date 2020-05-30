«Росатом» и США обсудили переработку в РФ ядерных отходов

Подписана административная договоренность с Министерством энергетики США в соответствии с рамочным межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, — привели в «Коммерсант» сообщение из годового отчёта АО «Атомэнергопром»

Отмечается, что документ касается ядерных материалов, которые поступают в Россию на переработку и затем передаются в третьи страны по контракту для дальнейшего использования.