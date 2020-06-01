Microsoft заменил журналистов роботами

Microsoft приняла решение уволить несколько десятков журналистов, занимающихся наполнением новостной ленты сайта MSN — им на замену придет искусственный интеллект. При этом в компании утверждают, что этот шаг не связан с пандемией коронавируса и сокращением доходов, а является оптимизацией рабочего процесса.

Несколько десятков журналистов и редакторов, занимающихся наполнением ленты новостей, были уволены из Microsoft, сообщает портал The Verge. Им на смену придет искусственный интеллект, который займется этой же работой.

По данным портала, сокращения коснулись как минимум 50 работников из США и 27 британцев. Эти люди занимались поиском новостей, которые демонстрируются на сайте MSN, в браузере Microsoft Edge и в нескольких новостных приложениях Microsoft News.

Как сообщили в пресс-службе Microsoft, увольнения сотрудников и использование искусственного интеллекта не является попыткой сокращения расходов в условиях пандемии.

«Как и все компании, мы ведем постоянную оценку нашего бизнеса. Это может приводить к увеличенным инвестициям в одних отраслях и перераспределению ресурсов в других. Это решение не является следствием пандемии», — говорится в заявлении компании.

По информации Guardian, уволенным сотрудникам сообщили, что не нуждаются в их услугах, так как их работу могут выполнять роботы. Решение прекратить действие контрактов с работниками было принято за короткий срок в рамках программы автоматизации рабочего процесса.

«Я очень много читал о том, как искусственный интеллект заменит всех нас и вот пожалуйста — робот забрал мою работу», — заявил один из сокращенных сотрудников.

По его словам, решение использовать ИИ для подбора новостей несет в себе определенные риски, так как команда придерживалась «очень строгой редакционной политики», включающей в себя, в том числе, отказ от жестокого или неприемлемого контента, который может стать травмирующим для многих пользователей. Пока неизвестно, как с этой задачей справится искусственный интеллект.

Сообщается, что сокращенные сотрудники не создавали собственные материалы, но занимались отбором новостей, опубликованных агентствами и порталами, а также вносили изменения в заголовки и содержание материалов для соответствия принятому формату. Эти новости затем появлялись на сайтах Microsoft, которая делилась рекламными доходами с первоначальными источниками.

Microsoft занимается этим бизнесом уже 25 лет — с момента запуска сайта MSN в 1995 году. Около двух лет назад на свет появился агрегатор Microsoft News. Тогда компания с гордостью сообщила о том, что над проектом трудятся «свыше 800 редакторов из 50 стран мира».

Сообщается, что в последние несколько месяцев Microsoft делает ставку на использование искусственного интеллекта, мотивируя своих сотрудников применять его в разных сферах работы.

Так, Microsoft использует ИИ для быстрого сканирования новостей и автоматической фильтрации, а также подбора иллюстраций.