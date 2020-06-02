Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране 

Доля безналичных операций с каждым годом растет: по данным Центрального банка Российской Федерации за 2019 год россияне перевели с карты на карту около 35,6 трлн рублей. И российские банки подстраиваются под новые реалии, делая безналичные переводы удобнее и выгоднее для клиентов.

В 2020 году Сбербанк сделал операции на сумму до 50 тысяч рублей в месяц через Сбербанк Онлайн и смс-банк бесплатными — переводы в пределах любого российского региона и между ними можно совершать без комиссии. До новых правил комиссия при переводе денег в другой регион независимо от суммы составляла 1%, и с ней сталкивался каждый второй клиент банка.

Забыть о комиссии

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. Но Сбербанк начал тестировать отмену комиссии еще в конце прошлого года.

Перед тем, как ввести новые условия для переводов, специалисты Сбербанка изучили потребительские предпочтения и клиентский опыт и выяснили, что ежемесячно переводы на сумму до 50 тысяч рублей проводят почти 90% клиентов. Особенно актуально это для менее защищенных слоев населения, например, студентов и пенсионеров — теперь эти переводы комиссией не облагаются.

С апреля 2020 года новые условия переводов вступили в силу на Дальнем Востоке, а с 2 июня — на территории всех регионов России. И прогнозы банка о том, что 50 тысяч рублей — это оптимальная сумма, подтвердились: только за последнее время доля плательщиков комиссии снизилась до 12-13%.

А если превысить лимит?

Переводы, за месяц превышающие лимит в 50 тысяч рублей, будут тарифицироваться по ставке 1% — но не более тысячи рублей. Например, если провести три перевода по 25 тысяч рублей, то первые две операции пройдут без комиссии, а в третьем случае она составит 250 рублей. Или другая ситуация: нужно перевести тысячу рублей, а остаток лимита составляет 500 рублей — в этом случае комиссией облагается только остаток, выходящий за лимит, комиссия составит всего 5 рублей.

Если перевод превышает лимит, мобильное приложение банка предупредит об этом заранее: на предварительной форме появится сумма комиссии. Если плательщик согласен с этим условием, достаточно нажать на кнопку "Продолжить". Приложение также сохранит информацию о текущем состоянии: суммах проведенных операций и возможном превышении лимита.

Это небольшие, но необходимые расходы, отмечают специалисты Сбербанка — именно комиссия, которую банк берет за денежные переводы, обеспечивает развитие инфраструктуры и обслуживание самого перевода. Это оплата работы программистов и инженеров, сервисов хранения данных, обеспечение безопасности транзакций.

"Наши клиенты активно пользуются сервисами денежных переводов — с каждым годом их количество только увеличивается, — объясняет заместитель председателя правления и руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Светлана Кирсанова. — Для того, чтобы им не приходилось дополнительно платить комиссию из-за региональной специфики, мы приняли решение обнулить комиссию на переводы до 50 000 рублей внутри банка. Понимая, что среди наших клиентов есть те, кто переводит деньги почти ежедневно, мы разработали совершенно новый сервис подписок, который позволяет максимально сократить затраты на денежные переводы сверх установленного лимита".

Новый сервис — выгодное предложение для клиентов, которые переводят более 50 тысяч, отмечают в Сбербанке. В мобильном приложении банка можно выбрать и подключить нужный тариф: безлимит для всех переводов (от 134 рублей в месяц), безлимит на все переводы и платежи (от 209 рублей в месяц) или увеличение лимита для разового перевода без комиссии на сумму свыше 50 тысяч рублей (99 рублей). В последнем случае перевод нужно провести до конца месяца.

При подключении одной из подписок на безлимитные переводы можно выбрать срок — на месяц, квартал или год: абонентская плата будет списываться через соответствующий промежуток времени. Выгоднее всего оформить годовую подписку — в этом случае предусмотрена скидка 30%. За день до списания плательщику придет SMS-сообщение для подтверждения согласия — если подписка больше не нужна, клиент может отказаться от нее. При этом свой выбор легко корректировать в зависимости от потребностей: будь то разовое увеличение лимита или подписка на постоянное совершение безлимитных переводов и платежей.

Новая система в работе

Теперь тарификация в Сбербанке выстроена таким образом, что подавляющее большинство переводов проходит без комиссии. А новый сервис подписок оказался востребованным — за неполные два месяца их подключили более 300 тысяч клиентов банка. При этом чаще всего плательщики выбирают безлимитные переводы — на них приходится две трети всех подключений. Оставшуюся треть поровну делят подписки "+50 тыс. на переводы" и "платежи и переводы".

Более половины пользователей пока используют подписки на месяц. Это удобно и позволяет легче управлять расходами: к тому же, если клиент захочет пользоваться подпиской и дальше, услуга будет продлена автоматически, если нет — ее можно отключить через SMS или в мобильном приложении банка.

При этом операции между своими счетами и картами (в том числе, погашение кредитов) всегда проводятся без комиссии и не влияют на лимит — независимо от суммы и территории, уточняют в Сбербанке. Кроме того, если клиент регулярно переводит одинаковые суммы одному и тому же человеку, можно подключить "Автоперевод". В этом случае операция не будет облагаться комиссией, а сумма перевода не будет учитываться в расходовании бесплатного лимита в 50 тысяч рублей для других переводов. Для клиентов-владельцев пакета "Сбербанк Первый" и Private Banking ограничений не будет — все переводы будут проводиться без комиссии. Для переводов в другие банки правила не изменились: комиссия составляет от 1 до 1,5% от суммы перевода, точный процент зависит от банка-получателя и способа перевода. Входящие пополнения карт Сбербанка с карт других банков также не облагаются комиссией.