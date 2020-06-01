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Популярной соцсети предложили переехать из-за «гонений» Трампа 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Штаб-квартире Twitter предложили переехать из США
Фото: Robert Galbraith / REUTERS
Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О предложил сети микроблогов Twitter перенести свою штаб-квартиру в его страну. Об этом он заявил в интервью Radio J, передает Bloomberg.
По его словам, компания может пойти на такой шаг, если столкнется с обстоятельствами, при которых США больше не позволят соцсети развиваться в соответствии с ее ценностями.
«Если по разным причинам будет слишком много нестабильности, Европа, и особенно Франция, очевидно будут рады приветствовать компанию», — заявил он.
Министр уточнил, что пока Франция официально не приглашала Twitter переехать, но будет «чрезвычайно рада», если это случится.
29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытия соцсети Twitter. Он пояснил, что не считает эту соцсеть свободной платформой для выражения мнения.
«Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал», — сказал американский лидер.
Трамп уточнил, что не знает, как закрыть Twitter, но обсудит этот вопрос со своими юристами.
До этого Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Отныне платформы, замешанные в цензуре или политических действиях, не будут обладать защитой от ответственности, пояснил он.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Bloomberg
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