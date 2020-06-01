Все новости на карте

Суммарные финансовые потери богатейших граждан России за первые пять месяцев 2020 года составили 31,48 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaries Index. Впрочем, есть миллиардеры, которые приумножили свое состояние.

По данным агентства, при составлении рейтинга учитывалась стоимость акций компаний, которыми владеют российские богачи.

Отмечается, что по данным рейтинга в настоящее время в числе 500 богатейших людей мира находится 24 гражданина РФ.