Суммарные финансовые потери богатейших граждан России за первые пять месяцев 2020 года составили 31,48 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaries Index. Впрочем, есть миллиардеры, которые приумножили свое состояние.
По данным агентства, при составлении рейтинга учитывалась стоимость акций компаний, которыми владеют российские богачи.
Согласно исследованию, больше всех в 2020 году потеряли совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко: 5,74 миллиарда долларов и 5,27 миллиарда долларов соответственно. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов «обеднел» на 4,79 миллиарда долларов. 3,11 миллиарда не досчитался бенефициар НЛМК Владимир Лисин, 2,45 миллиарда — владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Меньше остальных потеряли владелец холдинга Evraz Роман Абрамович (1,19 млрд долларов), владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (897 млн долларов) и бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко (528 млн долларов).
В список богатых людей из России, которые смогли нарастить капитал, попали владелец «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишер Усманов (плюс 570 млн долларов) и владелец «Норникеля» Владимир Потанин (плюс 317 млн долларов).
Отмечается, что по данным рейтинга в настоящее время в числе 500 богатейших людей мира находится 24 гражданина РФ.