Выручка HeadHunter выросла на 18,6%

Выручка рекрутинговой компании HeadHunter (HH) по МСФО по итогам первого квартала 2020 года увеличилась на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 1,990 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка в российском сегменте выросла на 18,2% и составила 1,838 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 35,1% — до 1,045 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 52,5% против 46,1% годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль за первый квартал увеличилась на 64,2% — до 613 миллионов рублей. Чистый долг компании сократился на 29,8% — до 2,133 миллиарда рублей.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже Nasdaq.