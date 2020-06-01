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Выручка HeadHunter по МСФО в I квартале выросла на 18,6% 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Выручка HeadHunter выросла на 18,6%
Фото: РИА Новости
Выручка рекрутинговой компании HeadHunter (HH) по МСФО по итогам первого квартала 2020 года увеличилась на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 1,990 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка в российском сегменте выросла на 18,2% и составила 1,838 миллиарда рублей.
Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 35,1% — до 1,045 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 52,5% против 46,1% годом ранее.
Скорректированная чистая прибыль за первый квартал увеличилась на 64,2% — до 613 миллионов рублей. Чистый долг компании сократился на 29,8% — до 2,133 миллиарда рублей.
HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже Nasdaq.
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