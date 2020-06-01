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Путин поручил оказать меры поддержки транспортной отрасли 

Газета.Ru и ещё 17 57 минут назад
Путин поручил оказать поддержку транспортной отрасли
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил оказать меры поддержки транспортной отрасли, пострадавшей в результате ухудшения ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, следует из теста поручений президента.
«Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта», — говорится в поручениях.
Кроме того, президент поручил включить меры по развитию транзитных перевозок контейнеров и меры по стимулированию развития внутреннего и въездного туризма в общенациональный план действий по росту экономики РФ.
Российским судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, будет выделено 320 млн руб. в 2020 году на компенсацию расходов по лизингу. На субсидирование транзита контейнеров через территорию РФ будет выделен 1 млрд руб. в текущем году.
Кроме того, правительству поручено направлять сэкономленные бюджетные средства на компенсацию выпадающих доходов железнодорожных пригородных компаний, выделить им 3,2 млрд руб. на лизинговые платежи.
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Комментарии
Компании , Экономика , Владимир Путин , Правительство РФ
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