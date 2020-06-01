Путин поручил оказать поддержку транспортной отрасли

Президент России Владимир Путин поручил оказать меры поддержки транспортной отрасли, пострадавшей в результате ухудшения ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, следует из теста поручений президента.

«Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта», — говорится в поручениях.

Кроме того, президент поручил включить меры по развитию транзитных перевозок контейнеров и меры по стимулированию развития внутреннего и въездного туризма в общенациональный план действий по росту экономики РФ.

Российским судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, будет выделено 320 млн руб. в 2020 году на компенсацию расходов по лизингу. На субсидирование транзита контейнеров через территорию РФ будет выделен 1 млрд руб. в текущем году.

Кроме того, правительству поручено направлять сэкономленные бюджетные средства на компенсацию выпадающих доходов железнодорожных пригородных компаний, выделить им 3,2 млрд руб. на лизинговые платежи.