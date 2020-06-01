ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России отложил продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021-2022 годы, конкретные сроки реализации акций банка будут определены после подведения итогов деятельности АТБ за 2020 год и стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение о переносе процедур реализации акций банка на 2021-2022 годы с проведением заново всех предпродажных процедур, учитывая наличие неуверенности в настроениях заинтересованных лиц из-за пандемии COVID-19, а также для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены за реализуемые акции", — поясняется в сообщении

Конкретные сроки проведения необходимых предпродажных процедур и реализации акций АТБ будут определены и объявлены после подведения итогов деятельности банка за 2020 год и стабилизации ситуации, уточняют в ЦБ.

По мнению регулятора, перенос сроков продажи банка позволит всем заинтересованным инвесторами более точно оценить результаты деятельности АТБ в новых условиях и его дальнейшие перспективы развития.

С апреля 2018 года АТБ санировался через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В том же году ЦБ докапитализировал банк на 9 млрд рублей и стал владельцем 99,99% его акций.