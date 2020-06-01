Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.80
$
70.10
77.68
77.92
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
37.81
–0.50 Золото
1742.67
–0.04 РТС
1239.20
–0.36
Динамика валют
EUR / USD
01.06
1.1115
+0.0201
18.05
1.0914
28.05
20.05
06.05

ЦБ принял решение о переносе продажи Азиатско-Тихоокеанского банка на 2021-2022 годы 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
ЦБ перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка
Фото: ТАСС
Банк России отложил продажу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021-2022 годы, конкретные сроки реализации акций банка будут определены после подведения итогов деятельности АТБ за 2020 год и стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял решение о переносе процедур реализации акций банка на 2021-2022 годы с проведением заново всех предпродажных процедур, учитывая наличие неуверенности в настроениях заинтересованных лиц из-за пандемии COVID-19, а также для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены за реализуемые акции", — поясняется в сообщении
Конкретные сроки проведения необходимых предпродажных процедур и реализации акций АТБ будут определены и объявлены после подведения итогов деятельности банка за 2020 год и стабилизации ситуации, уточняют в ЦБ.
По мнению регулятора, перенос сроков продажи банка позволит всем заинтересованным инвесторами более точно оценить результаты деятельности АТБ в новых условиях и его дальнейшие перспективы развития.
С апреля 2018 года АТБ санировался через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В том же году ЦБ докапитализировал банк на 9 млрд рублей и стал владельцем 99,99% его акций.
В апреле ЦБ получил четыре заявки на покупку акций АТБ и планировал до конца мая провести оценку инвесторов. Это была уже вторая попытка регулятора продать АТБ. Первая состоялась в марте прошлого года — тогда претендентами на покупку были Московский кредитный банк и Совкомбанк, однако участвовать в аукционе они не стали.
Видео дня. Государство выделило банкам более 200 млрд рублей
ТАСС: последние новости
Мишустин сообщил, что утвердил продление моратория на налоговые проверки бизнеса Мишустин сообщил, что утвердил продление моратория на налоговые проверки бизнеса Путин поручил разработать меры по обеспечению противоэпидемической безопасности пассажиров Путин поручил разработать меры по обеспечению противоэпидемической безопасности пассажиров Банк России аннулировал лицензию "Морган Стэнли Банка" Банк России аннулировал лицензию "Морган Стэнли Банка"
Комментарии
Компании , Московский кредитный банк , Совкомбанк , Азиатско-Тихоокеанский банк , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За бесценок: китайцы могут скупить сланцевиков США
За бесценок: китайцы могут скупить сланцевиков США
«Победа» возобновила полеты по России
«Победа» возобновила полеты по России
Кабмин принял решение по выплатам для домохозяек
Кабмин принял решение по выплатам для домохозяек
Доллар упал ниже 70 рублей
Доллар упал ниже 70 рублей
Утечки данных на самоизоляции участились в пять раз
Утечки данных на самоизоляции участились в пять раз
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
02:32
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение