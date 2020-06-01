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Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов 

РИА Новости и ещё 1 32 минуты назад
Ресторанам и кафе обновили требования для работы
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общественного питания в условиях борьбы с CОVID-19.
Согласно первой версии документа, сначала разрешили открыться маленьким кафе и ресторанам, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более десяти человек. Добавлялось, что за каждым столиком будут сидеть один-два гостя, при этом расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Также указывалось, что подавать блюда необходимо в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции.
В новой версии нет пункта про площадь заведения, а также уточняется, что расстояние между столиками должно составлять полтора метра.
В некоторых регионах страны начали смягчать ограничения по коронавирусу: в частности, открываются кафе и рестораны, промтоварные магазины, велопрокаты, химчистки и некоторые другие предприятия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Компании , Роспотребнадзор
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