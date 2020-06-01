«Победа» возобновила полеты по России 

Российский лоукостер «Победа» с 31 мая возобновил полеты по маршрутам в России, всего в летнем расписании планируется выполнять рейсы по 83 направлениям, сообщили в компании.

«Лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу полётов. Авиакомпания начала выполнять полеты 31 мая и планирует до конца июля полностью восстановить летнее расписание… Всего в летнем расписании 83 направления, из которых почти 60% — региональные и обслуживаются без посадки в Москве. 17 маршрутов летней программы полетов — уникальные, по ним не летает ни одна другая авиакомпания», — говорится в сообщении.

Так, среди уникальных маршрутов рейсы в Москву из Петрозаводска и Чебоксар, в Санкт-Петербург из Астрахани, Нижнекамска, Волгограда, Владикавказа, Кирова, Нальчика, Саратова и Чебоксар, в Анапу из Казани, Перми и Челябинска, в Сочи из Нижнекамска, Кирова, Саратова и Чебоксар.

Кроме того, «Победа» запустила новые для себя рейсы из Сочи в Калининград и Мурманск, из Санкт-Петербурга и Москвы в Ставрополь, из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург.