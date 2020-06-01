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АСВ сократило задолженность перед Банком России еще на 32 млрд рублей 

Прайм и ещё 4 1 час назад
АСВ сократило задолженность перед Банком России
Фото: РИА Новости
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 29 мая вернуло Банку России 32 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга составляет 501 миллиард рублей, сообщается на сайте агентства.
"Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов 29 мая 2020 года перечислила Банку России 32 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии", — говорится в сообщении.
С учетом этого в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору 341 миллиард рублей.
В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.
Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.
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Компании , Экономика , Агентство по страхованию вкладов , Центральный банк России
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