АСВ сократило задолженность перед Банком России

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"Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов 29 мая 2020 года перечислила Банку России 32 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии", — говорится в сообщении.

С учетом этого в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору 341 миллиард рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.