Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.72
$
70.00
77.60
77.72
Прогноз
08.06 – 15.06
$
69.50
77.20
Индексы и котировки Brent
38.05
–0.11 Золото
1734.59
–0.46 РТС
1243.43
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
01.06
1.1109
+0.0195
18.05
1.0914
28.05
20.05
06.05

Befree, Zarina, Love Republic и Sela приостановили примерку одежды в магазинах Москвы 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Ряд московских магазинов приостановили примерку одежды
Фото: ТАСС
Befree, Zarina, Love Republic и Sela приостановили возможность примерки одежды в открытых в Москве магазинах, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в Melon Fashion Group, владеющей брендами Befree, Zarina, Love Republic и Sela.
"Сейчас примерка в открытых магазинах Zarina, Befree, Love republic и Sela временно невозможна в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Приобретенные вещи можно примерить дома. Если что-то не подходит, можно обменять на нужный размер или вернуть в магазин", — сообщил представитель компании.
ТАСС запросил комментарий Роспотребнадзора.
27 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы предлагают с 1 июня разрешить работу всей непродовольственной торговли и ряда объектов сферы услуг.
Видео дня. Государство выделило банкам более 200 млрд рублей
ТАСС: последние новости
АСВ из-за пандемии сможет вернуть весь кредит ЦБ РФ в начале 2024 года АСВ из-за пандемии сможет вернуть весь кредит ЦБ РФ в начале 2024 года "Газпром" подписал контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года "Газпром" подписал контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года Мишустин сообщил, что утвердил продление моратория на налоговые проверки бизнеса Мишустин сообщил, что утвердил продление моратория на налоговые проверки бизнеса
Компании , Сергей Собянин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай поставил доллар под угрозу
Китай поставил доллар под угрозу
У России хотят отобрать «Леди Крым»
У России хотят отобрать «Леди Крым»
Последний шанс «Севпотока-2» вышел из немецкого порта
Последний шанс «Севпотока-2» вышел из немецкого порта
Америка закончила сланцевую революцию
Америка закончила сланцевую революцию
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
02:32
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение