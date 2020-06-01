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Рестораторы оценили новые правила Роспотребнадзора 

Национальная Служба Новостей 49 минут назад
Рестораторы оценили новые правила Роспотребнадзора
Фото: РИА Новости
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров перечислил в эфире НСН пункты новых рекомендаций, которые до сих пор вызывают вопросы при открытии кафе и ресторанов.
Роспотребнадзор РФ дал новые рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии COVID-19. В частности, расстояние между столиками должно быть полтора метра, перед началом смены работникам учреждений будут измерять температуру, их должны обеспечить масками и антисептиками. Кроме того, дезинфекция всех контактных поверхностей должна проводиться каждые 2 — 4 часа. Решение об открытии кафе и ресторанов в каждом субъекте принимают местные власти.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил, что Роспотребнадзор пошел навстречу, изменив некоторые пункты, к которым у рестораторов было больше всего вопросов. Однако, по словам собеседника НСН, часть новых рекомендация по-прежнему требуют разъяснений.
«Рекомендации федерального Роспотребнадзора — это рекомендации для филиалов учреждения в регионах, и они на основе этих рекомендаций могут в зависимости от эпидемиологического положения в конкретном субъекте разрабатывать собственные дополнительные меры. Конечно, эти рекомендации лучше тех, которые разрабатывались изначально. Но и к этим у нас есть некоторые вопросы. Хотя, по факту, он один — будут ли эти рекомендации как-то контролироваться, и, в случае нарушений, будут ли выписываться административные штрафы. И в этой ситуации для нас важно, допустим, что именно подразумевается под «герметичной упаковкой», или вопрос вызывает обязательный пятидневный запас масок и перчаток, как именно их рассчитать, и опять же, как именно этот запас будет проверяться? Если не будет одной маски, за это тоже оштрафуют? Кроме того, в каждом закрытом помещении, согласно новым рекомендациям, должны быть устройства по обеззараживанию воздуха, а это тоже камень преткновения. Дело в том, что в каждом помещении предприятия питания, согласно строительным и санитарным нормам, должна быть вентиляция. И обмен воздуха, по самым минимальным требованиям, происходит трижды в течение часа, то есть концентрации не будет в любом случае. А стоимость этих систем по дезинфекции достаточно высока, и чтобы их разместить как новый прибор, любой торговый центр скажет сделать и утвердить с ними схему размещения, размещение новых розеток и так далее. То есть, это не так просто, ведь из-за перегрузки той же розетки, линии может случиться пожар. Но многие вопросы, конечно, против которых мы выступили до этого, сняли, то есть Роспотребнадзор идет навстречу», — сказал он.
Эксперт заверил, что обсуждение будет продолжаться в целях оптимизации работы кафе и ресторанов в новых условиях. Но Бухаров выразил опасение, что в регионах рекомендации будут ужесточены.
«Важно, что на сегодняшний день это рекомендации Роспотребнадзора. Есть еще и государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и он включает организацию и проведение проверок выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами по соблюдению требований санитарного законодательства. То есть местные органы могут ужесточить данную историю. Но обсуждения будут продолжаться, мы хотим получить хотя бы разъяснение по некоторым пунктам. А вот расстояние между столиками, к примеру, нас устраивает, так как на заполняемость сегодня вообще ни на что не влияет. Согласно опросам, всего лишь 4 человека из 10 готовы ходить в предприятия общепита, то есть всего 40 процентов. Люди продолжат бояться, особенно люди старшего возраста. К тому же платёжеспособность населения, понятное дело, упадет. В этой ситуации человек в последнюю очередь примет для себя решение пойти в ресторан», — прокомментировал специалист.
Роспотребнадзор также скорректировал требования к авиакомпаниям, отказавшись от ранее данных рекомендаций по загрузке салонов самолетов лишь наполовину.
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Комментарии
Компании , Игорь Бухаров , Роспотребнадзор
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