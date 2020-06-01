Портал «Рамблер» запускает подкасты 

Портал «Рамблер» начинает производство собственных подкастов и запускает два новых проекта. Пользователи портала уже могут послушать первый выпуск короткого новостного подкаста «Рамблер, какие новости?» и астрологический прогноз на предстоящую неделю в «Слушай Рамблер».

Подкаст «Рамблер, какие новости?» будет выходить ежедневно по будням. Ведущим подкаста выступит Никита Нелюбин — журналист службы информации радиостанций «Европа плюс» и «Ретро FM», а в прошлом — «Коммерсант FM», «Маяк» и телеканала «РБК». Первый выпуск уже размещен на медиавертикали «Рамблер/новости».

Подкаст «Слушай Рамблер» объединит в себе различный контент портала, который теперь доступен и в аудиоформате. Уже сейчас пользователи могут послушать еженедельные персональные астрологические прогнозы от «Рамблер/гороскопов» для всех знаков зодиака и разных сфер жизни — любви, здоровья и финансов.

В ближайшее время оба подкаста также появятся в «Яндекс. Музыке», «ВКонтакте», Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Bookmate и других популярных сервисах.

Максим Юрищев, управляющий директор портала «Рамблер»: