В Facebook задумали бунт против Цукерберга 

По словам источника CNN, протестующие сотрудники Facebook планируют не работать в течение одного рабочего дня. Забастовка согласована с отделом кадров. В отношении бастующих обещано не применять штрафные санкции.

Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад Дональд Трамп оставил в соцсетях сообщение о о возможной отправке сил Национальной гвардии в Миннеаполис, где продолжаются протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Публикация заканчивалась словами: «когда начинается мародерство, начинается стрельба». Администрация Twitter скрыла пост, сопроводив пометкой, что он может нарушать правила соцсети, запрещающие героизацию насилия. Руководство Facebook, в свою очередь, удалять публикацию отказалось.