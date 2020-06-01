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В Facebook задумали бунт против Цукерберга 

Вероника Полынина и ещё 2 1 час назад
В Facebook задумали бунт против Цукерберга
Фото: Reuters
Ряд сотрудников Facebook планируют устроить забастовку из-за отказа генерального директора компании Марка Цукерберга удалить публикации президента США Дональда Трампа, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CNN.
По словам источника CNN, протестующие сотрудники Facebook планируют не работать в течение одного рабочего дня. Забастовка согласована с отделом кадров. В отношении бастующих обещано не применять штрафные санкции.
Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад Дональд Трамп оставил в соцсетях сообщение о о возможной отправке сил Национальной гвардии в Миннеаполис, где продолжаются протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
Публикация заканчивалась словами: «когда начинается мародерство, начинается стрельба». Администрация Twitter скрыла пост, сопроводив пометкой, что он может нарушать правила соцсети, запрещающие героизацию насилия. Руководство Facebook, в свою очередь, удалять публикацию отказалось.
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Комментарии
Компании , Другое , Марк Цукерберг , Дональд Трамп , Газета.Ru , CNN
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