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Boeing подал в арбитражный суд на Embraer из-за срыва сделки между компаниями 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Boeing подал в арбитражный суд на Embraer
Фото: Reuters
Американская корпорация Boeing подала иск в арбитражный суд к бразильской авиастроительной компании Embraer из-за несостоявшейся сделки между компаниями, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Embraer.
"Boeing подала иск на бывшего партнера — Embraer — в арбитраж из-за неудавшейся сделки на сумму 4,2 миллиарда долларов", — пишет агентство.
При этом в конце апреля Embraer подала в суд на Boeing. Это произошло после того, как Boeing отказался от совместного предприятия с Embraer, которое привело бы к фактическому слиянию двух компаний. Предполагалось, что сумма сделки составит 4,2 миллиарда долларов, Boeing должен был купить 80% подразделения коммерческих самолетов Embraer.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников — около 140 тысяч человек.
Embraer — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолетов. Компания выпускает также корпоративные, военные, сельскохозяйственные самолеты.
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Компании , Boeing , Reuters
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