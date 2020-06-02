«Авито» и ЦИАН подключат к Госуслугам

Минкомсвязи с 1 июля предложит агрегаторам информации о товарах и услугах подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, говорится в соответствующем проекте постановления правительства (копия есть в распоряжении RNS). Интерес к эксперименту есть у «Авито», «Авто.ру» и ЦИАНа, пишет «Коммерсант».

«Задачами эксперимента являются: Обеспечение возможности присоединения агрегаторов и информационных систем владельцев агрегаторов к единой системе идентификации и аутентификации <…. > Обеспечение возможности для пользователей, имеющих учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, в рамках которой подтверждена их личность, предоставлять необходимые сведения о себе для заключения договоров», — говорится в тексте постановления.

В постановлении также отмечается, что соответствующий эксперимент будет проводиться на добровольной основе с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года.

Как рассказал «Коммерсанту» профильный чиновник, знакомый с ситуацией, интерес к эксперименту есть у сервисов «Авито», «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу» ) и ЦИАНа. В пресс-службах сервисов подтвердили изданию заинтересованность в эксперименте.

Так, в «Авто.ру» регистрацию с помощью ЕСИА считают перспективной, в ЦИАНе сообщили, что участие в эксперименте позволит повысить уровень доверия к клиентам и продавцам и снизить снизить объемы мошенничества, аналогичное мнение выразил представитель сервиса «Юла». В «Авито» также подтвердили, что будут участвовать в эксперименте.