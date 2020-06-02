Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.75
$
69.10
76.85
77.23
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.24
Индексы и котировки Brent
39.09
+0.00 Золото
1738.99
–0.06 РТС
1274.62
–0.36
Динамика валют
EUR / USD
02.06
1.1179
+0.0266
18.05
1.0914
29.05
21.05
07.05

СЕО международных компаний расскажут о главных принципах трансформации бизнеса в период кризиса 

Партнерский материал 2 часа назад
СЕО международных компаний расскажут о главных принципах трансформации бизнеса в период кризиса
Фото: Синергия
6 июня пройдет ежегодный форум для собственников и владельцев бизнеса Synergy Executive Forum. В этом году мероприятие пройдет в онлайн формате и соберет на своей виртуальной площадке 20 СЕО ведущих международных компаний и 5000 зрителей.
На форуме выступят: генеральный директор ООО «Эрманн», Россия и СНГ, Джеймс Дуайер; председатель правления «Абсолют банк», Татьяна Ушкова; генеральный директор KFC в России и СНГ, Раиса Полякова; основатель бренда Natura Siberica, Андрей Трубников; сооснователь сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff, Михаил Кучмент; генеральный директор Nike Россия, Андрей Кришнев; генеральный директор, Mriya Resort & SPA, Грант Бабасян и другие
«Жесткая конкурентная среда и экономическая ситуация в мире вынуждают владельцев бизнеса быстро адаптироваться под те условия, которые диктует рынок и находить новые решения. Проведение Synergy Executive Forum дает возможность его участникам получить действенные и уже проверенные методы от ведущих СЕО компаний. Трансформация бизнеса сегодня — это основа успешного существования и развития на рынке. Поэтому вместе с экспертами мы разберем успешно-работающие кейсы и определим главные векторы развития для бизнеса», — объясняет концепцию форума исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.
Своим видением ситуации ведущие эксперты поделятся по пяти основным драйверам роста для бизнеса: управление, продажи, издержки, технологии и команда. В частности, спикеры затронут такие темы как: создание успешного франчайзингового бизнеса, как совершить прорыв на устоявшемся рынке или стратегия «Белых Пятен», использование чат-ботов для удаленной работы сотрудников, опыт разработки, внедрения и использования «Кодекса менеджера» компании, стратегия роста в условиях цифровой революции и не только.
Отдельным блоком пройдут выступления экспертов, посвященные вопросам кадровой стратегии компании. На сцене «HR» выступят: основатель рекрутингового агенства Pruffi, бывший главный хантер Mail.ru, Алена Владимирская; эксперт в сфере управления персоналом, основатель портала HR-tv.ru, основатель бизнес-премии WOW! HR, Гоар Ананян; руководитель службы подбора пресонала и развития HR-бренда АО «ЭР-Телеком Холдинг», Екатерина Грибова; HR-директор АО «Прогресс» (ТМ «Фрутоняня», «Липецкий бювет»), Аурика Дмитриева; директор по персоналу Группы «М. Видео-Эльдорадо», Наталья Малеева и другие.
В рамках этого блока выступлений пройдет дискуссионная панель «Soft skills руководителя во времена перемен», на которой эксперты затронут наиболее важные аспекты лидерства:
  • Лидерство в эпоху перемен и отсутствия роста. Какие качества руководителя выходят на первый план?
  • Как лидеру не отстать от меняющегося мира? Чему и где должен учиться руководитель?
  • Как управлять свободными людьми? Меняются ли правила управления в наше время перемен и запроса на счастье?
  • Влияют ли soft skills руководителя на успех компании? И если да, то как?
Второй панельной сессией на Synergy Executive Forum станет дискуссия «Истории успешных компаний в сельском хозяйстве от первого лица» участниками которой станут: собственник компании GLOBALPAS Основатель IT экосистемы REDBRIDGE, Сергей Профатилов; председатель совета директоров компании «Ростсельмаш», Константин Бабкин; генеральный Директор «Эконива-АПК холдинг», Штефан Дюрр; Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Фосагро», Андрей Гурьев и основатель проекта «Русский Пармезан», Олег Сирота. Темы для обсуждения в рамках панельной сессии:
  • Сельхозяйственная индустрия — какова она?
  • Как стать лидером рынка?
  • Люди или технологии — что важнее?
  • Точки роста компании на сельхозрынке.
  • Природа, погода, экономика — как стабильно управлять компанией в условиях неопределенности?
  • Как создать уникальную компанию и добиться успеха в сельскохозяйственной индустрии?
Всего за один день зрители Synergy Executive Forum услышат мнение экспертов и получат ответы на самые актуальные на сегодняшний день вопросы. В режиме онлайн на нескольких виртуальных сценах спикеры форума будут делиться уникальными прикладными решениями, наработанными на собственном опыте, и дадут свое профессиональное мнение относительно возможностей создания новых стратегий для кратного роста бизнеса в сложившейся экономической обстановке.
Экономическая ситуация в мире и быстроменяющиеся условия на рынке, диктуют компаниям новые правила игры.
Видео дня. Государство начало выплачивать деньги на детей
Комментарии
Компании , Штефан Дюрр , Андрей Гурьев , Алена Владимирская , Олег Сирота , Джеймс Дуайер , Михаил Кучмент , Татьяна Ушкова , Константин Бабкин , Абсолют Банк , Фосагро , Ростсельмаш , Mail.ru Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
На Украине призвали вернуть российский рынок
На Украине призвали вернуть российский рынок
Салонам сотовой связи в РФ грозит массовое закрытие
Салонам сотовой связи в РФ грозит массовое закрытие
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
Новости партнеров
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение