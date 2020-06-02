Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" обжаловал решение Стокгольмского арбитража о снижении цены на газ.

"Правление PGNiG сообщает, что 2 июня 2020 года приняла информацию о подаче ответчиком ("Газпром") в суд апелляционной инстанции в Стокгольме жалобы об отмене решения от 30 марта 2020 года в арбитражном процессе по иску PGNiG против "Газпрома" в отношении снижения контрактной цены за газ, поставляемый компанией "Газпром", — говорится в сообщении.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществлявшихся начиная с 1 января 2014 года.

Ранее в апреле PGNiG также заявила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража, но потом их скорректировал, учтя решение арбитража.