Сбербанк подтвердил консультации с Яндексом о реструктуризации владения в СП 

Сбербанк подтвердил консультации с «Яндексом» о возможной реструктуризации владения в совместных предприятиях.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП — «Яндекс. Деньги» и «Яндекс. Маркет». По данным издания, совместное предприятие в сфере e-commerce отойдет «Яндексу», Сбербанк же, в свою очередь, выкупит 25% «Яндекс. Денег».

«Яндекс» и Сбербанк с 2013 года совместно развивали платежную систему «Яндекс. Деньги» (75% у Сбербанка, «Яндекс» сохранил за собой блокпакет), а с апреля 2018 года — СП на базе агрегатора товаров и услуг «Яндекс. Маркет» (бренд «Беру», у партнеров по 45% в СП, еще 10% переданы на формирование опционного фонда в пользу сотрудников).