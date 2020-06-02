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Сбербанк подтвердил консультации с Яндексом о реструктуризации владения в СП 

Вероника Полынина 2 часа назад
Сбербанк подтвердил консультации с Яндексом о реструктуризации владения в СП
Фото: ТАСС
Сбербанк подтвердил консультации с «Яндексом» о возможной реструктуризации владения в совместных предприятиях.
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП — «Яндекс. Деньги» и «Яндекс. Маркет». По данным издания, совместное предприятие в сфере e-commerce отойдет «Яндексу», Сбербанк же, в свою очередь, выкупит 25% «Яндекс. Денег».
«Яндекс» и Сбербанк с 2013 года совместно развивали платежную систему «Яндекс. Деньги» (75% у Сбербанка, «Яндекс» сохранил за собой блокпакет), а с апреля 2018 года — СП на базе агрегатора товаров и услуг «Яндекс. Маркет» (бренд «Беру», у партнеров по 45% в СП, еще 10% переданы на формирование опционного фонда в пользу сотрудников).
Глава банка Герман Греф входит в совет директоров «Яндекса» с 2014 года, в 2020 году истекает срок его полномочий в качестве члена совета. Годовое собрание акционеров пока не созывалось.
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Комментарии
Компании , Герман Греф , Яндекс.Деньги , Сбербанк России , Яндекс
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