Роскосмос начнет производить лифты 

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В пресс-службе рассказали, что завод рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.

К 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тыс. лифтов в год.

Также сообщается, что в будущем предприятие планирует продавать лифты в разной комплектации во все регионы России.