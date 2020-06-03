Роскосмос начнет производить лифты 

Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
В пресс-службе рассказали, что завод рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.
К 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тыс. лифтов в год.
Также сообщается, что в будущем предприятие планирует продавать лифты в разной комплектации во все регионы России.