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Роскосмос начнет производить лифты 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Роскосмос начнет производить лифты
Фото: ТАСС
Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
В пресс-службе рассказали, что завод рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.
К 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тыс. лифтов в год.
Также сообщается, что в будущем предприятие планирует продавать лифты в разной комплектации во все регионы России.
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Компании , Другое , ОРКК , Роскосмос , УКВЗ им. С.М. Кирова , ИТАР-ТАСС
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