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В России массово закроются магазины 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
В 2020 году 65 процентов российских торговых сетей закроют часть магазинов из-за вызванного коронавирусом кризиса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос ритейлеров, проведенный компанией «Магазин магазинов».
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Только 18 процентов опрошенных ритейлеров не планируют закрывать магазины, еще 17 процентов пока не приняли решения.
Гендиректор S. A. Ricci Александр Морозов рассказал, что из-за пандемии произошли сбои в поставках товаров, простои фабрик, магазины и торговые центры закрывались, а платежеспособность населения упала. Все это привело к тому, что уже несколько месяцев товарооборот торговых точек, особенно fashion-сегмента, остается нулевым.
Гендиректор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный заявил, что его компания точно закроет часть ресторанов, но сколько именно — пока неизвестно.
Аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова предупредила, что часть несетевых магазинов в этом году полностью уйдет с рынка.
Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что к концу года вырастут цены на все категории товаров, в том числе и на продукты. По их мнению, подорожание составит от четырех до 15 процентов.
Как писал «Рамблер», глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил «Ведомостям», что выручка заведений общепита к концу марта рухнула на 90 процентов. По его мнению, до 90 процентов кафе и ресторанов не смогут возобновить свою работу после снятия ограничений.
Комментарии 249
Компании , Видео , Игорь Бухаров , Евгения Сафонова , Александр Морозов , Ведомости , газета "Известия"
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