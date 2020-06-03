В России массово закроются магазины 

В 2020 году 65 процентов российских торговых сетей закроют часть магазинов из-за вызванного коронавирусом кризиса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос ритейлеров, проведенный компанией «Магазин магазинов».

Только 18 процентов опрошенных ритейлеров не планируют закрывать магазины, еще 17 процентов пока не приняли решения.

Гендиректор S. A. Ricci Александр Морозов рассказал, что из-за пандемии произошли сбои в поставках товаров, простои фабрик, магазины и торговые центры закрывались, а платежеспособность населения упала. Все это привело к тому, что уже несколько месяцев товарооборот торговых точек, особенно fashion-сегмента, остается нулевым.

Гендиректор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный заявил, что его компания точно закроет часть ресторанов, но сколько именно — пока неизвестно.

Аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова предупредила, что часть несетевых магазинов в этом году полностью уйдет с рынка.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что к концу года вырастут цены на все категории товаров, в том числе и на продукты. По их мнению, подорожание составит от четырех до 15 процентов.