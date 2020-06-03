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Более трети российских компаний планируют сокращение штата 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
Более трети российских компаний намерены сократить в среднем 16% своих сотрудников в ближайшие полгода. Об этом свидетельствует исследование hh.ru, подготовленном для «Известий».
Согласно исследованию, в котором приняли участие представители около сотни российских компаний, оптимизацию штата уже провели 45% фирм. В среднем она коснулась пятой части сотрудников. В 40% компаний численность персонала не изменилась, в 14% —увеличилась. При этом более половины компаний — 56% сократили фонд оплаты труда, заработок в среднем уменьшился на 28%.
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В Минтруде пояснили изданию, что планируется высвобождение около 280 тысяч человек.
При этом, по данным экспертов, самое нестабильное положение у работников сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и всех офисных сотрудников. Однако издержки на новый найм, обучение и адаптацию сотрудников велики, поэтому части компаний выгоднее сохранить текущий штат.
«Рамблер» писал, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России может увеличиться на какое-то время с 2,5 миллиона человек до примерно 8 миллионов из-за кризиса, вызванного коронавирусом. При этом глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что резкий рост числа безработных в России — это возможный, но далеко не единственный вариант развития событий.
Комментарии 10
Компании , Видео , Антон Котяков , Алексей Кудрин , Минтруд , Счетная палата , газета "Известия"
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