Более трети российских компаний намерены сократить в среднем 16% своих сотрудников в ближайшие полгода. Об этом свидетельствует исследование hh.ru, подготовленном для «Известий».

Согласно исследованию, в котором приняли участие представители около сотни российских компаний, оптимизацию штата уже провели 45% фирм. В среднем она коснулась пятой части сотрудников. В 40% компаний численность персонала не изменилась, в 14% —увеличилась. При этом более половины компаний — 56% сократили фонд оплаты труда, заработок в среднем уменьшился на 28%.

Минтруде пояснили изданию, что планируется высвобождение около 280 тысяч человек.

При этом, по данным экспертов, самое нестабильное положение у работников сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и всех офисных сотрудников. Однако издержки на новый найм, обучение и адаптацию сотрудников велики, поэтому части компаний выгоднее сохранить текущий штат.