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Google могут оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Google грозит штраф на $5 млрд
Фото: Reuters
Американской корпорации Google во вторник предъявили коллективный иск в связи с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей. Как сообщило в среду агентство Reuters, американскому холдингу Alphabet, в который входит Google, грозит штраф в размере $5 млрд
" [Google] не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически каждого американца, имеющего компьютер или телефон", — цитирует выдержки из документа агентство.
По данным Reuters, согласно жалобе, поданной в федеральный суд Калифорнии, корпорация тайным образом собирает информацию о пользователях посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах. Отмечается, что сбор информации осуществляется даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере.
Как указывает агентство, за иском, предположительно, стоят миллионы людей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов. За означенные нарушения Google грозит штраф по меньшей мере в размере $5 тыс. за каждого пользователя.
Представители компании в свою очередь сообщают о намерении решительно защищать свою позицию.
"Мы четко указываем, каждый раз, когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито (режим анонимного просмотра в браузере — прим. ТАСС), что веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности", — приводит агентство слова пресс-секретаря компании Хосе Кастанеды.
Google — американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).
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Комментарии
Компании , Сергей Брин , Alphabet , Google , ИТАР-ТАСС
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