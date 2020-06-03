Google грозит штраф на $5 млрд

Американской корпорации Google во вторник предъявили коллективный иск в связи с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей. Как сообщило в среду агентство Reuters, американскому холдингу Alphabet , в который входит Google, грозит штраф в размере $5 млрд

" [Google] не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически каждого американца, имеющего компьютер или телефон", — цитирует выдержки из документа агентство.

По данным Reuters, согласно жалобе, поданной в федеральный суд Калифорнии, корпорация тайным образом собирает информацию о пользователях посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах. Отмечается, что сбор информации осуществляется даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере.

Как указывает агентство, за иском, предположительно, стоят миллионы людей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов. За означенные нарушения Google грозит штраф по меньшей мере в размере $5 тыс. за каждого пользователя.

Представители компании в свою очередь сообщают о намерении решительно защищать свою позицию.

"Мы четко указываем, каждый раз, когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито (режим анонимного просмотра в браузере — прим. ТАСС), что веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности", — приводит агентство слова пресс-секретаря компании Хосе Кастанеды.