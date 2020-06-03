Как будут открываться кафе и рестораны

Открывать кафе и рестораны можно и нужно. Даже если кафе и рестораны сейчас повсеместно откроются, социальная дистанция будет обеспечена сама собой.

Ведь наплыва посетителей поначалу точно не будет. Кроме того, соблюсти дистанцию помогут веранды и летние площадки. Такое мнение в интервью "РГ" высказал статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов

По его словам, сейчас россиян останавливает чувство самосохранения, все-таки многие пока избегают посещения общественных мест. Кроме того, у людей снизились доходы, а значит многие вернутся к домашнему питанию.

Однако, по мнению замминистра, тренд есть в ресторанах и кафе постепенно восстановится — в России давно сложилась культура личного общения.