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Как будут открываться кафе и рестораны после изоляции 

Российская Газета 53 минуты назад
Как будут открываться кафе и рестораны
Фото: ТАСС
Открывать кафе и рестораны можно и нужно. Даже если кафе и рестораны сейчас повсеместно откроются, социальная дистанция будет обеспечена сама собой.
Ведь наплыва посетителей поначалу точно не будет. Кроме того, соблюсти дистанцию помогут веранды и летние площадки. Такое мнение в интервью "РГ" высказал статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
По его словам, сейчас россиян останавливает чувство самосохранения, все-таки многие пока избегают посещения общественных мест. Кроме того, у людей снизились доходы, а значит многие вернутся к домашнему питанию.
Однако, по мнению замминистра, тренд есть в ресторанах и кафе постепенно восстановится — в России давно сложилась культура личного общения.
"На разных площадках государство и бизнес обсуждает, какая должна быть профилактика. Говорят про одноразовую посуду, стеклянные перегородки, бесконтактную оплату, одноразовое меню… Однако ресторан — это прежде всего атмосфера. Этими мерами рестораторы разгонят те единицы, которые захотят его посетить. Более того, эти меры не приведут к реальной профилактике", — считает Виктор Евтухов.
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Комментарии
Компании , Виктор Евтухов
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