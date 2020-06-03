Instagram запустил в России функцию для заказа еды 

Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего в условиях коронавируса, говорится в сообщении соцсети.

"Instagram выпускает в России стикер для Stories "Заказ еды" и кнопку заказа в аккаунтах. Начиная с сегодняшнего дня, рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении … или опубликовать Stories со стикером "Закажи еду от", — сказано в релизе.

Для того, чтобы заказать понравившуюся еду, пользователи Instagram должны нажать на новую кнопку в профиле компании или стикер. После этого они автоматически перейдут на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ, тем самым поддержав местный бизнес, отмечается в сообщении. Пользователи также смогут делиться Stories компаний с новым стикером, чтобы привлечь внимание к возможности заказа еды у данного бизнеса.