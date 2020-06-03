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«Серебряный дождь» может закрыться из-за кризиса 

BFM.RU и ещё 2 1 час назад
«Серебряный дождь» на грани закрытия
Фото: vk.com
Радиостанция «Серебряный дождь» находится на грани разорения. Об этом заявил ее владелец Дмитрий Савицкий на официальном YouTube-канале радио. По его словам, реклама не дает прежнего дохода. Сейчас в радиоэфире осталось только два рекламодателя— гипермаркет Metro и некие «теплицы».
Как отметил Савицкий, в мае радиостанции удалось заработать лишь 600 тысяч рублей из необходимых 15 млн рублей.
«Деньги взять негде, рекламы нет. Стала накапливаться задолженность, стало тускло и тухло — хоть в эфире это и не было заметно. Сложилась такая ситуация, что не работать выгоднее, чем работать, и единственное, что останавливает от закрытия, — это аудитория», — сказал владелец радиостанции.
Компания уже сократила несколько сотрудников, поэтому под прямую финансовую помощь «Серебряный дождь» не попадает. Включение СМИ в перечень пострадавших отраслей не поможет, считает Савицкий: отсроченные платежи все равно надо будет оплачивать.
Многие слушатели написали в комментариях, что готовы перечислять средства ради того, чтобы радиостанция работала.
«Нас 150 тысяч подписчиков, сто рублей не деньги. Итого — месячный бюджет закрыт. Почему бы вам не призвать к нашей помощи? Не падайте духом, мы вместе», — заявил один из подписчиков.
Однако Савицкий отметил, что не хочет «побираться». Один из сценариев развития событий, по его словам, доработать до 4 июля, когда радиостанции исполнится 25 лет, после чего прекратить вещание и запустить новую музыкальную радиостанцию с редкими новостями. Ее содержание может обойтись в 5,8 млн рублей в месяц.
«Но мы в таком случае теряем бренд и теряем коллектив. Этот план остается, но мы пока решили работать по плану «Б». Он предполагает максимальное сокращение всех расходов, но это дает нам чуть больше надежды, что нам удастся доползти до осени. Потому что мы надеемся и рассчитываем, что осенью все начнет постепенно нарастать, мигрировать в лучшую сторону», — сказал Савицкий.
Согласно оценке замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, потери медиарынка в этом году составят около 100 млрд рублей — это четверть всех прогнозируемых доходов.
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Комментарии
Компании , Другое , Дмитрий Савицкий , Алексей Волин , Минкомсвязи РФ , Серебряный Дождь
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