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BlaBlaCar возобновляет работу в России 

RT на русском и ещё 25 1 час назад
BlaBlaCar возобновил работу в России
Фото: ТАСС
Сервис поиска попутчиков для совместного проезда на автомобиле BlaBlaCar восстанавливает работу в России.
«Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.
Отмечается, что сервис будет настоятельно рекомендовать водителям ограничиваться только одним пассажиром на заднем сиденье.
Также BlaBlaCar ограничивает число мест для бронирования до 4.
27 марта сообщалось, что BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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