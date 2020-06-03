Машины, фуршеты, самолеты: Роскосмос засекретит закупки

Роскосмос намерен скрыть свои закупки от посторонних глаз. «Газета.Ru» вспомнила скандальные закупки госкорпорации и попыталась узнать, почему в ведомстве хотят закрыться от публики и журналистов.

Госкорпорация Роскосмос не отказалась от желания скрыть от общественности собственные закупки товаров и услуг. Как сообщает Минфин, согласованный с ведомствами законопроект внесен в правительство России для последующего внесения в Госдуму

Законопроект предполагает внесение изменений в существующий порядок госзакупок, сокращение количества способов закупок с 11 до 3, унификацию требований к извещениям и нацелен на «упрощение и оптимизацию» процедур закупок.

При этом отдельным пунктом в законопроекте указывается обеспечение конфиденциальности информации о госзакупках для Роскосмоса, который в этом плане приравнивается к силовым структурам.

«Новые случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков при осуществлении закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание (в том числе разработку, изготовление и испытания) космических материалов и космических технологий… вводятся в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в пояснительной записке.

Публикация данных о закупках Роскосмоса не раз становилась поводом для сообщений в СМИ и вызывала раздражение в Госкорпорации.

Благодаря открытости этой информации журналисты узнавали о закупках автотранспорта, перелетов в интересах госкорпорации, и даже о недоделках на космодроме Восточный.

В феврале 2010 года «Газета.Ru» писала, что глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин полетел на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов. При этом стоимость фрахта самолета составляла свыше 9,44 млн рублей, указывалось в материалах.

В феврале 2019 года стало известно, что полет Рогозина на самолете и вертолете по заводам уральского региона обошелся в сумму свыше 6 млн рублей.

Эта поездка вызвала недовольство рабочих Усть-Катавского вагоностроительного завода , которые в тот период митинговали, протестуя против снижения зарплат и возможного перевода на сокращенную рабочую неделю.

Публикацию информации о данном полете в Роскосмосе тогда назвали «инсинуациями отдельных СМИ».

«Закупки авиатранспортных услуг осуществляются Роскосмосом у собственной дочерней организации — ПО «Космос», имеющей парк самолетов ТУ-134, и проводятся на собственные средства Госкорпорации, а не из федерального бюджета», — отметили тогда в госкорпорации.

В апреле 2019 года СМИ обратили внимание, что на концерт в Кремлевском дворце в честь Дня космонавтики Роскосмос потратил 22 миллиона рублей.

«В последние несколько лет Роскосмос сильно раздражает, что журналисты и общественность, а мы имеем на это право, пытаются узнать, что в нем происходит. Им надоели со всех сторон крики, что король-то голый, и они хотят жить за ширмой, чтобы никто не видел, голый он, или нет, — заявил «Газете.Ru» эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. — Если речь идет об оборонном заказе, то есть закон о гостайне, где четко сказано, что подлежит засекречиванию, это национальная безопасность. Но гриф «секретно» у нас ставит не Госдума.

Все остальное должно быть открыто — гражданские работы по пилотируемой космонавтике, зарубежные контракты и тем более фуршеты-обеды, самолеты, гостиницы, автомобили и прочее».

В ноябре 2018 года сми обратили внимание на материалы госзакупок, согласно которым на космодроме Восточный были выявлены множественные недоделки, требующие ремонта.

Тогда на объектах космодрома были выявлены дефекты, которые отнесены к разряду критических. На стартовом столе обнаружены протечки по рабочим швам бетонирования перекрытия, а на центральном распределительном пункте при армировании плиты выявлено применение ванной сварки вместо муфтового механического соединения.

В сентябре 2018 года стало известно, что недавно построенный стартовый комплекс для ракет «Союз» уже нуждался в ремонте из-за возникших пустот под башней обслуживания. Подтверждением факта образования пустот стало размещение тендера на проведение ремонтных работ, появившегося на сайте госзакупок от лица ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) — генерального подрядчика по строительству объектов космодрома «Восточный».

В 2018 году официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что по нарушениям при строительстве нового российского космодрома Восточный заведено более 140 уголовных дел. По его словам, ущерб оценивался в 10 млрд руб.