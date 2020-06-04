Российский завод выставили на продажу на «Авито»

Продавцом завода выступила « Уральская горно-металлургическая компания ». В объявлении указано, что в стоимость входят три земельных участка площадью 64,4 гектара, 216 зданий, 141 транспортное средство, оборудование и железная дорога.

Среди преимуществ названы: низкая стоимость электроэнергии, запас мощностей по всем видам коммуникаций, а также «наличие во Владикавказе большого количества квалифицированных рабочих кадров, особенно в металлургии».

При этом продавец указал, что «завод на консервации с 2019 года».

«Рамблер» писал, что в 2018 году на заводе произошел пожар, в результате которого погиб один человек. После пожара возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.