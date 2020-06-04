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Завод «Электроцинк» выставлен на продажу на «Авито» 

Алиса Селезнёва и ещё 2 57 минут назад
Российский завод выставили на продажу на «Авито»
Фото: РИА Новости
Завод «Электроцинк» во Владикавказе был выставлен на продажу на онлайн-площадке «Авито» за 1,2 млрд рублей.
Продавцом завода выступила «Уральская горно-металлургическая компания». В объявлении указано, что в стоимость входят три земельных участка площадью 64,4 гектара, 216 зданий, 141 транспортное средство, оборудование и железная дорога.
Среди преимуществ названы: низкая стоимость электроэнергии, запас мощностей по всем видам коммуникаций, а также «наличие во Владикавказе большого количества квалифицированных рабочих кадров, особенно в металлургии».
При этом продавец указал, что «завод на консервации с 2019 года».
«Рамблер» писал, что в 2018 году на заводе произошел пожар, в результате которого погиб один человек. После пожара возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.
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