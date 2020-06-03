Компаниям РФ захотели ограничить закупки за рубежом

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Президент России Владимир Путин поддержал идею ограничить российским компаниям закупки импортных товаров легкой промышленности. Ограничение должно коснуться госкомпаний и компаний с государственным участием, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы государства на совещании по ситуации в легкой промышленности.

Путин назвал предложение об ограничениях на иностранные закупки для таких организаций абсолютно востребованным, своевременным и справедливым.

«Эта отрасль [легкая промышленность] пользуется за рубежом достаточно большой государственной поддержкой», — сказал президент.

ВВП России по итогам 2020 года упадет на 5 процентов, а реальные располагаемые доходы россиян снизятся на 3,8 процента, прогнозируют в Минэкономразвития

Правительство разработало масштабный план по спасению и восстановлению экономики страны, который оценивается в 8 триллионов рублей. В его рамках на поддержку различных отраслей собираются потратить 1,5 триллиона рублей.