«Роснефть»: новый состав директоров и рекордные дивиденды 

На годовом собрании акционеров «Роснефти» акционеры утвердили годовой отчет, приняли решение о выплате рекордных за всю историю компании дивидендов, а также избрали новый состав совета директоров в составе 11 человек.

Также в состав совета директоров вошли два новых члена: Бернард Луни, глава британской компании BP, назначенный на свою должность в феврале 2020 года, и помощник президента РФ Максим Орешкин

Рекордные дивиденды

На годовом собрании акционеры было принято решение направить на выплату дивидендов по акциям „Роснефти“ 191,5 млрд руб. (18,07 руб. на одну акцию). Согласно дивидендной политике компании, выплаты акционерам осуществляются два раза в год. По итогам I полугодия дивиденды составили 162,6 млрд руб. (15,34 руб. на акцию). Таким образом, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составил 33,41 руб., а общая сумма выплат стала рекордной и составила 354,1 млрд руб.

»Роснефть» имеет самый высокий в отрасли коэффициент выплаты дивидендов, который составляет 50% от чистой прибыли по МСФО.

Компания продолжает последовательную реализацию стратегии по повышению доходов акционеров — это является несомненным приоритетом ее деятельности. Так, дивидендные выплаты «Роснефти» за последние восемь лет они увеличились более чем 4,5 раза.

На фоне пандемии коронавируса ряд мировых нефтегазовых компаний сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок. В частности, совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 год с мая на декабрь 2020 года. Советы директоров американских компаний Murphy Oil, Occidental Petroleum Corporation и Apache Corp. одобрили сокращение квартальных дивидендов на 50%, 86% и 90%, соответственно. Continental Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, решила полностью отказаться от квартальной выплаты дивидендов. Совет директоров Shell принял решение о сокращении дивидендов на 66% — впервые со времен Второй мировой войны.

Показатели финансового года

За 2019 год «Роснефть» получила рекордную в своей истории выручку, показатель EBITDA и чистую прибыль.

Из-за роста объемов реализации нефти при снижении мировых цен на нее в 2019 году выручка компании выросла на 5,3%, составив рекордные 8,7 трлн руб. Динамика выручки в долларовом выражении (1,6%) оказалась выше, чем у многих мировых мейджоров: Shell (-11,2%), BP (-6,9%), Equinor (-20%) и Chevron (-12,9%).

EBITDA в январе-декабре увеличилась на 1,2% по сравнению с показателем предыдущего года — до 2,11 трлн руб.

Рост этого показателя связан с ростом поставок нефти преимущественно в восточном направлении, а также эффективным контролем над затратами. Маржа EBITDA «Роснефти» по итогам 2019 года составила 24% — один из самых высоких показателей в отрасли. Это выше, чем у Chevron (22,9%), Shell (15,9%), BP (13%).

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам НК (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), в 2019 году выросла на 29% по сравнению с 2018 годом, составив 708 млрд руб.

Это самый высокий показатель годовой чистой прибыли за всю историю НК «Роснефть».

В 2019 году «Роснефть» продолжила последовательную реализацию стратегии по наращиванию свободного денежного потока.

По итогам года показатель составил 884 млрд рублей, или $13,7 млрд Показатель остается положительным у компании уже на протяжении 8 лет подряд. Этот результат выше, чем у таких мейджоров, как ExxonMobil ($5,4 млрд), Chevron ($13,2 млрд), ВР ($10,4 млрд) и Equinor ($2,8 млрд). Доходность СДП «Роснефти» также оказалась одной из самых высоких в отрасли — 17,8%. Например, у Shell — 8,2%, Equinor — 4,2%, BP — 8,1%.

«Роснефть» обеспечит дивидендную доходность более 6% в 2020 году, что в сочетании с продолжающейся программой buyback— может дать TSR более 9% — это самый высокий показатель среди российских энергетических компаний, — отмечают в своем отчете аналитики Goldman Sachs. — Учитывая высокую операционную эффективность и низкие затраты на добычу «Роснефти», мы ожидаем, что компания продолжит генерировать устойчивый СДП, несмотря на не самую благоприятную рыночную конъюнктуру».

«Роснефть» — одна из лучших нефтяных компаний в мире по генерации свободного денежного потока, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», — отмечается также и в отчете Bank of America Merrill Lynch . К тому же, компания существенно выигрывает от снижения процентных ставок в России, заметили аналитики банка.

Компания в 2019 году также успешно работала над снижением своей долговой нагрузки.

В течение года компания сократила общую сумму финансового долга и обязательств по торговым предоплатам на 15,6% или почти на 907 млрд руб.

«Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком страны и, по праву, считается системообразующей компанией. Сумма налогов и пошлин выросла составила по итогам 2019 года 3,6 трлн рублей, что соответствует пятой части доходов Федерального бюджета.

Стратегия роста

«Роснефть» вот уже на протяжении многих лет последовательно растет по всем направлениям. Например, выручка нефтяной компании за период 2011-2019 года выросла в 3,2 раза — до 8,7 трлн рублей с 2,7 трлн рублей. При этом цена на нефть сорта Urals за рассматриваемый период увеличилась только в 1,3 раза. Выручка «Роснефти» в 2011-2019 годах увеличились с 2,7 трлн рублей до 8,7 трлн рублей. Чистая прибыль за тот же период возросла с 319 млрд рублей до 805 млрд рублей.

«Развитие компании шло не за счет роста цен, а за счет внутренней организации процесса, — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков . — «Роснефть» действительно является становым хребтом отрасли. Если бы компанию в 1998 году приватизировали, то сегодня вопросы нефтяного кризиса решали бы США и Саудовская Аравия тет-а-тет, позицию России представляла бы какая-нибудь Chevron».

«Роснефть» первой среди крупных компаний начала направлять на выплату дивидендов 50% чистой прибыли. В 2011 году на эти цели направлялось 25% чистой прибыли (по МСФО). Если по итогам 2011 года выплаты на акцию составляли 7,53 рубля, то в 2019-м этот показатель вырос до 33,41 рубля.

За 2011-2019 годы общая сумма налогов и пошлин, уплачиваемых компанией, выросла в 8,6 раза.

Компания превосходит конкурентов как на российском, так и на международном рынке и по такому важнейшему показателю как затраты на добычу. У «Роснефти» они самые низкие в РФ и одни из самых низких в мире, наряду с Saudi Aramco.

Один из мировых лидеров

По итогам 2019 года «Роснефть» остается одним из мировых лидеров по объему добычи нефти и занимает лидирующее положение по объёму доказанных запасов среди публичных нефтяных компаний — 4383 млн тонн по PRMS. За последние восемь лет этот показатель вырос на 174%, а добыча увеличилась вдвое.

И это при том, что в последние годы «Роснефть» была вынуждена сдерживать потенциал роста добычи в связи с участием России в соглашении ОПЕК+.

Одним из факторов роста добычи является управление зрелыми активами с акцентом на внедрение новейших технологий разработки. Яркий пример подобной работы — Самотлорское месторождение. Еще в 1965 году открытие этого месторождения ознаменовало новую страницу в истории нефтяной промышленности Советского Союза и всего мира. Однако, выйдя на пик к 1980 году, добыча на месторождении в последующие годы начало падать. За период 2008-2017 годов добыча нефти на этом месторождении упала на 10,5 млн т со среднегодовым темпом 5%. Причина — высокая обводненность добываемой продукции (до 99%). Прямые потери доходов бюджета государства, связанные с сокращением добычи, составили более 150 млрд рублей.

С 2018 года Самотлорскому месторождению по решению президента Владимира Путина были предоставлены налоговые стимулы (вычет к НДПИ в размере 35 млрд руб. ежегодно сроком на 10 лет). Данные меры придали новый импульс развитию одного из крупнейших нефтяных месторождений страны. Была расширена программа бурения на Самотлоре. Годовой объем инвестиций в бурение и строительство сопутствующей инфраструктуры вырос на 30% относительно уровня 2017 года. Количество новых скважин увеличилось на 34% в 2018 году и на 45% в 2019 году.

Благодаря этим мерам темп падения добычи в 2018-2019 годах сократился до 1%. В 2018 году было добыто 18,6 млн т, а в 2019 — 18,4 млн т.

Сегодня на месторождении бурятся исключительно горизонтальные скважины с применением технологии многостадийного гидроразрыва пласта. Их средний дебит составляет 31 т в сутки, что на 26 т в сутки выше дебита традиционной наклонно-направленной скважины.

Меры по стимулированию разработки Самотлора дали эффект не только для компании, но и для России в целом. С учетом предоставленного вычета положительный денежный поток государства за период 2018-2019 годов составил более 111 млрд рублей. Таким образом, налоговые инвестиции за два года составили 70 млрдруб., а принесли государству 181 млрд — в 2,5 раза больше их величины.

По оценкам экспертов, за период действия инвестиционных стимулов, мультипликативный эффект экономики от инвестиций в Самотлор составит не менее одного триллиона семисот миллиардов рублей, что превысит величину налоговых инвестиций в 4,9 раза.

Новые проекты

«Роснефть» остается лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых высокомаржинальных проектов. Так, с 2016 года в эксплуатацию было запущено 9 крупных проектов: Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения, 2-я очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение, а суммарная добыча жидких углеводородов этих активов в доле компании за 2019 год составила 18,9 млн т, что на 27% выше уровня 2018 года.

Компания и её партнер — Equinor ASA -— в 2019 году утвердили решение о начале реализации первого этапа полномасштабной разработки Северо-Комсомольского месторождения.

«Роснефть» продолжает выполнение работ по реализации проекта по разработке Даниловского нефтегазодобывающего кластера (состоящего из 4-х месторождений: Северо-Даниловское, Южно-Даниловское, Верхнеичерское месторождения и месторождение им. Лисовского). В рамках подготовки к запуску Северо-Даниловского месторождения ведется масштабное строительство кустовых площадок, внутрипромысловых автодорог, инженерная подготовка строительства производственных объектов.

Начато строительство нефтепровода протяженностью 93 км, который соединит Северо-Даниловское с Верхнечонским месторождением, для отправки сырья на объекты подготовки нефти, а затем в систему магистральных нефтепроводов.

Продолжается освоение месторождения «Зохр» на шельфе Египта, которое было запущено в декабре 2017 года. В ходе работ по обустройству месторождения, выполненных с опережением плана, в 2019 году достигнут проектный уровень мощности — 76 млн куб. м в сутки (100% проекта). Благодаря успешной реализации проекта добыча газа по итогам 2019 года была удвоена в сравнении с 2018 годом и составила 23,4 млрд куб. м.

В мае Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае. Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent.

Реализация проекта даст дополнительно по 2 процента увеличения ВВП ежегодно.

Переработка и трейдинг

«Роснефть» является крупнейшим нефтепереработчиком России, компании принадлежит 13 крупных НПЗ в стране, а также доли в перспективных проектах за рубежом.

Компания укрепляет свои позиции и на зарубежных проектах. Так, в Германии компания владеет долями в трех НПЗ, занимает третье место по объемам нефтепереработки, перерабатывая до 12,8 млн т нефти в год, и обеспечивает около четверти импорта нефти страны.

«Роснефти» принадлежит доля в компании Nayara Energy Limited, владеющей вторым по размеру в Индии НПЗ Вадинар. Этот завод входит в десятку лучших НПЗ мира по индексу сложности Нельсона. По многим прогнозам, роль Индии в мировой экономике будет расти. А вместе с ней увеличится потребление углеводородов. При этом Nayara к 2022 году планирует также выйти на нефтехимический рынок Индии.

Более 90% экспорта нефти и нефтепродуктов Роснефти из России в страны дальнего зарубежья — это поставки по долгосрочным контрактам (от года и выше).

За последние годы значительно выросла роль китайского направления в поставках компании. Примечательно, что если в 2011 году «Роснефть» направляла 26,4 млн т по нефтепроводам в Польшу, Германию, Беларусь, Казахстан и Китай, то в 2019-м только в Китай трубопроводным транспортом было доставлено 40 млн т. А суммарный объём экспорта в КНР увеличился в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 17% и достиг 58,3 млн т.

Сотрудничество с Китаем оказалось настолько перспективным, что нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» был запущен на полную мощность в 2019 году. На десять лет раньше срока.

По итогам 2019 года НК реализовала 112,0 млн т нефтепродуктов, из которых 37,5% — на внутреннем рынке (включая реализацию бункерного топлива покупателям). Поставки моторных топлив на внутренний рынок были увеличены на 5,7% по отношению к уровню 2018 года и составили 29,9 млн т, из которых 7,4 млн т в 4 кв.

«Роснефть» активно участвует в торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В 2019 году компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем в 2 раза.

В 2019 году реализация нефтепродуктов через розничный канал выросла на 6% к уровню 2018 году. Выручка от реализации сопутствующих товаров на АЗС и АЗК выросла на 2% за счет постоянного развития ассортимента и наращивания объемов продаж сопутствующих товаров и услуг.

Расширяется и география реализации бензина с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками марки «Евро 6», который вошел в число «100 лучших товаров России». Компания планомерно расширяет географию реализации данного топлива.

В 2019 году «Роснефть» завершила сделку по приобретению 100% долей в обществах группы «Петербургская топливная компания». По результатам сделки Компания заняла одну из лидирующих позиций на ключевом региональном рынке страны и увеличила свою розничную сеть АЗС до 3 069 АЗС по состоянию на конец года.

Экологическая программа

«Роснефть» в прошлом году прочно заняла место одного из лидеров отрасли с низкими показателями удельных выбросов углекислого газа. За последние пять лет «зеленые» инвестиции компании составили более 240 млрд рублей ($4 млрд). В ближайшие пять лет планируется инвестировать еще 300 млрд руб.

В апреле 2019 года НК представила обновленную публичную позицию «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», одобренную Советом директоров в декабре 2018 года В публичной позиции подтверждается намерение «Роснефти» войти к 2022 году в первый квартиль международных нефтегазовых компаний в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также развивать кадровый потенциал и способствовать комплексному социально-экономическому развитию регионов.

В декабре 2019 году компания была включена в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Markets Index.

По результатам 2019 года «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки Компании был присвоен рейтинг категории «В» — самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний — участников. Деятельность «Роснефти» с учетом решений по управлению водными ресурсами получила оценку «В-».

Согласно рейтингу Bloomberg, «Роснефть» опережает большинство нефтегазовых компаний мира по прозрачности в раскрытии информации.