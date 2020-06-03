Россия приготовилась бороться с «Юкосом» годами 

В частности, истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами и не подпадают под действие договора к энергетической хартии Евросоюза . Также Москва указывает, что участвующие в процессе иностранные юридические лица фактически контролируются бывшими российскими олигархами, а значит их вовсе нельзя считать иностранными инвесторами.

Судебное разбирательство между бывшими акционерами «Юкоса», объединенными в компанию Group Menatep Limited, и Россией длится несколько лет. Истцы требуют от России компенсации за активы, которые, по их утверждению, были экспроприированы российскими властями в рамках уголовного дела в отношении экс-владельца компании Михаила Ходорковского . Размер компенсации составляет 50 миллиардов долларов.

В 2014 году Арбитражный трибунал в нидерландской Гааге удовлетворил требования истца, однако Москва впоследствии подала апелляцию. С тех пор сумма требований увеличилась за счет пени и неустоек и на данный момент составляет 57 миллиардов долларов.