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Россия приготовилась бороться с «Юкосом» годами 

Lenta.ru 1 час назад
Россия приготовилась бороться с «Юкосом» годами
Фото: РИА Новости
Россия приготовилась к затяжному судебному разбирательству с бывшими акционерами нефтяной компании «Юкос», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Минюст допускает, что бороться придется годами.
Позицию России выразил замглавы Минюста и представитель страны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин. По его словам, позиция Москвы в деле против бывших собственников нефтяной компании подтверждена серьезными аргументами и «множеством доказательств».
В частности, истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами и не подпадают под действие договора к энергетической хартии Евросоюза. Также Москва указывает, что участвующие в процессе иностранные юридические лица фактически контролируются бывшими российскими олигархами, а значит их вовсе нельзя считать иностранными инвесторами.
Судебное разбирательство между бывшими акционерами «Юкоса», объединенными в компанию Group Menatep Limited, и Россией длится несколько лет. Истцы требуют от России компенсации за активы, которые, по их утверждению, были экспроприированы российскими властями в рамках уголовного дела в отношении экс-владельца компании Михаила Ходорковского. Размер компенсации составляет 50 миллиардов долларов.
В 2014 году Арбитражный трибунал в нидерландской Гааге удовлетворил требования истца, однако Москва впоследствии подала апелляцию. С тех пор сумма требований увеличилась за счет пени и неустоек и на данный момент составляет 57 миллиардов долларов.
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Комментарии
Компании , Михаил Гальперин , Григорий Березкин , Михаил Ходорковский , ЕСПЧ , ЕС , ЮКОС , Минюст РФ
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