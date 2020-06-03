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Посол России в США отверг возможность остановки «Северного потока — 2» 

RT на русском 45 минут назад
США не смогут остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», считает посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
«Если жёстко, кратко — нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, смогут ли в США остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
Новые санкции: США торопятся остановить «Северный поток-2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США Ричарда Гренелла, писала о возможности введения санкций в отношении проекта. Так, американский дипломат не исключил, что, несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций против «Северного потока — 2» может быть быстрым.
В Кремле, говоря о рисках введения санкций, подчеркнули, что планы достроить газопровод не менялись.
Позднее газета Politico писала, что американский лидер Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам «Северного потока — 2»,
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Компании , Видео , Ангела Меркель , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , Handelsblatt
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