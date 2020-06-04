Facebook начал терять сотрудников из-за Трампа

Несколько сотрудников Facebook заявили, что уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента Дональда Трампа , которые Twitter и Snapchat сочти разжигающими насилие.

Цукерберг разъяснил свою позицию сотрудникам компании во вторник.

Несколько сотрудников Facebook в последние два дня уволились, — пишет Associated Press.

По мнению Цукерберга, «частные компании не должны брать на себя надзорные функции» и цензурировать высказывания политиков.

Как писал NEWS.ru, американский президент пригрозил возложить на соцсети всю ответственность за контент пользователей, если сервисы оставят за собой право на модерирование контента. В ином случае Трамп предложил соцсетям полностью отказаться от модерации.