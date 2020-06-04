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Facebook начал терять сотрудников из-за лояльности соцсети к Трампу 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Facebook начал терять сотрудников из-за Трампа
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Несколько сотрудников Facebook заявили, что уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента Дональда Трампа, которые Twitter и Snapchat сочти разжигающими насилие.
Цукерберг разъяснил свою позицию сотрудникам компании во вторник.
Несколько сотрудников Facebook в последние два дня уволились, — пишет Associated Press.
По мнению Цукерберга, «частные компании не должны брать на себя надзорные функции» и цензурировать высказывания политиков.
Как писал NEWS.ru, американский президент пригрозил возложить на соцсети всю ответственность за контент пользователей, если сервисы оставят за собой право на модерирование контента. В ином случае Трамп предложил соцсетям полностью отказаться от модерации.
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