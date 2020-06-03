Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»

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СМИ раскрыли детали планируемых санкций США против «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против проекта "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
По информации агентства, ранее введенные санкции планируется применить ко всей деятельности, касающейся прокладки труб и страхования. Теперь ограничения будут также применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам.
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В тексте законопроекта будет указано, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве, "незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями", заявил сенатор Тед Круз.

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу объявила о приостановке работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщил, что использование трубоукладчика "Академик Черский" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится проталкивать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз указывали на то, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергобезопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
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Комментарии 214
Компании , Видео , Александр Новак , Тед Круз , Bloomberg
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