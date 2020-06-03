Польша заработает на Газпроме €50 млн

Польский антимонопольный регулятор UOKiK открыл дело против Газпромa по причине игнорирования российской стороной сотрудничества в ходе расследования. Российскому концерну может грозить штраф в размере до €50 млн за непредоставление информации, «не зависимо от последствий разбирательства». При этом эксперты уверены, что марионеточной польской стороне не остановить строительство морского трубопровода.

Информацию о запросе UOKIK Газпром раскрывал ещё в феврале, и концерн направил свой ответ, сообщала российская компания.

UOKiK проинформировал, что в начале 2020 года глава ведомства обратился в Газпром с просьбой предоставить контракты, заключённые «дочкой» концерна с остальными компаниями, участвующими в разбирательстве, но не получил их.

Стоит отметить, что кроме Польши давление на отечественный газовый проект оказывают всё те же США. На Красной площади «чрезвычайно негативно» восприняли планы Белого дома ввести новые санкции против «Северного потока — 2». Однако ограничительные меры не повлияют на планы строительства газопровода, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Более того, новые санкции станут очередным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США — они противоречат международному праву, пояснил он.

Закончится всё тем, что Газпром завершит до конца года строительство газопровода «Северный поток — 2», а польское антимонопольное ведомство не сумеет этому помешать, уверен аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв . Завершить этот проект несмотря ни на что стало делом принципа для российского руководства. На этом фоне штраф в €50 млн выглядит сущей мелочью, полагает эксперт.

Алексей Калачёв, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»:

Что касается угрозы штрафа, если не будут предоставлены требуемые документы, то у Газпрома есть два варианта. Первый — избежать этого штрафа и предоставить контракты с инвесторами «Северного потока — 2». В результате концерн получит по итогам ранее начатого антимонопольного расследования ещё больший штраф за нарушение польского антимонопольного законодательства. Второй вариант — не предоставлять документы и получить штраф в €50 млн Тогда, по крайней мере, можно будет ещё потянуть время, чтобы иметь формальный повод опротестовать его в суде.

Формально польское антимонопольное ведомство действует в соответствии с действующими в стране законами и правилами, указывает аналитик.

Польша и Украина являются одними из основных оппонентов реализации проекта «Северный поток — 2». Это связано с тем, что трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции — и не включает польскую и украинскую территории, замечает доцент кафедры международной коммерции высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова. Такой маршрут, по её словам, снижает потенциал энергетического влияния Польши и Украины в недалёком будущем, а также выводит эти страны из прибыльной зоны.

Тамара Сафонова, исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС

В то же время система угроз и штрафов в отношении проекта ежегодно развивается, что приводит к удорожанию строительства «Северного потока — 2». Отсутствие единых требований по такого рода проектам в Еврозоне создаёт прецеденты, которые позволяют антимонопольному органу Польши (UOKiK) не только требовать контракты, которые не касаются деятельности предприятия на территории этой страны, но и выставлять штрафы Газпрому.

Это не экономический, а откровенно политический конфликт, подчёркивает доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Кукушкин . По его словам, данный конфликт носит затяжной характер с начала строительства этого газопровода, то есть с 2018 года.

Сергей Кукушкин, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова:

Против проекта выступают США, Польша им подыгрывает. И, как ни странно, у Варшавы велики шансы выиграть и получить требуемую сумму. Правоохранительная система ЕС — Стокгольмский арбитражный суд — играет против России, соблюдение международных законодательных актов тут отходит на второй план.

Но всё же помимо политической подоплёки тут есть и экономические интересы, добавляет доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Калёнов. Во-первых, в результате эксплуатации газопроводов «Северный поток» Польша недополучит в свой бюджет значительные средства за транспортировку газа. Во-вторых, в 2022 году заканчивается действие соглашения по газу между Россией и Польшей, подписанное в 1996 году. Согласно этому документу, газ покупается на 10% ниже мировых цен.

Олег Калёнов, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова:

В случае нового соглашения придётся платить полную цену. Похоже, Польша пытается шантажировать Газпром.

Ещё раз напомним, что само антимонопольное дело по «Северному потоку — 2» было инициировано ещё в 2018 году против консорциума инвесторов проекта, в котором кроме Газпрома были европейские компании OMV, Wintershall, Shell , Uniper и Engie. Основанием послужило то, что проект финансирования не был согласован с польским антимонопольным ведомством, а в силу его масштаба, по мнению Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), мог привести к ограничению конкуренции на польском рынке газа.

Судя по всему, претензия имела основания, поскольку сразу после этого участники сделки за исключением Газпрома формально вышли из проекта, перейдя от долевой схемы финансирования «Северного потока — 2» к кредитной. Вот как раз контракты с инвесторами и хотела получить Польша от Газпрома для обоснования своих претензий в этом деле. И кстати, в прошлом году UOKiK уже обязал выплатить штраф в €172 млн французскую Engie Energy, которая также не предоставила ведомству информацию. Так что штраф Газпрому в €50 млн вполне реален, убеждены специалисты.