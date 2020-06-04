Россияне могут лишиться качественного пива

Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС , говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину

Авторы обращения (копия имеется в распоряжении РИА Новости) считают, что вступление в силу техрегламента в действующей редакции "приведет к резкому снижению качества и безопасности производимого в странах-участницах ЕАЭС пива, не отвечает экономическим интересам Российской Федерации и будет иметь негативное воздействие на развитие российских пивоваренной, солодовенной и сельскохозяйственной отраслей".

Коллективное письмо подписали, в частности, председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман , председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова , президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин и ряд других представителей объединений и бизнеса.

По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.

"Российские производители пива, использующие традиционные технологии пивоварения и до 100% солода, оказываются в неравных конкурентных условиях и вытесняются с рынка", — добавляется в обращении.

Кроме того, среди возможных негативных последствий от изменений указываются ущерб процессу импортозамещения в России, а также снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами.