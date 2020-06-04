Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.60
$
69.00
76.90
77.20
Прогноз
08.06 – 15.06
$
69.68
76.84
Индексы и котировки Brent
39.38
–1.18 Золото
1698.94
+0.00 РТС
1301.88
+0.39
Динамика валют
EUR / USD
04.06
1.1229
+0.0250
20.05
1.0979
01.06
24.05
10.05

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента 

РИА Новости и ещё 5 15 минут назад
Россияне могут лишиться качественного пива
Фото: РИА Новости
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Авторы обращения (копия имеется в распоряжении РИА Новости) считают, что вступление в силу техрегламента в действующей редакции "приведет к резкому снижению качества и безопасности производимого в странах-участницах ЕАЭС пива, не отвечает экономическим интересам Российской Федерации и будет иметь негативное воздействие на развитие российских пивоваренной, солодовенной и сельскохозяйственной отраслей".
Коллективное письмо подписали, в частности, председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова, президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин и ряд других представителей объединений и бизнеса.
По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
"Российские производители пива, использующие традиционные технологии пивоварения и до 100% солода, оказываются в неравных конкурентных условиях и вытесняются с рынка", — добавляется в обращении.
Кроме того, среди возможных негативных последствий от изменений указываются ущерб процессу импортозамещения в России, а также снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.
Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами.
Видео дня. Российская Urals стала дороже Brent
Последние новости
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Комментарии 2
Компании , Экономика , Даниил Бриман , Елена Цветкова , Михаил Мишустин , ЕАЭС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
Россиянам могут списать все кредитные долги
Россиянам могут списать все кредитные долги
Предсказана судьба курса рубля
Предсказана судьба курса рубля
Евро рухнул
Евро рухнул
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
00:35
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
00:35
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
Компании
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение