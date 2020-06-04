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«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку на офисном рынке 

RB.ru и ещё 1 22 минуты назад
«Тинькофф» заключил крупную сделку на офисном рынке
Фото: РИА Новости
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления «Тинькофф» Оливера Хьюза, гендиректора AFI Development Марка Гройсмана и Алексея Богданова — управляющего партнера S. A. Ricci, которая выступила консультантом сделки.
Головная структура группы — TCS Group Holding — договорилась с девелоперской компанией AFI Development об аренде почти 78 тысяч кв. м в строящемся бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу. Срок сдачи бизнес-центра — первое полугодие 2022 года.
Договор подписан на 12 лет. «Тинькофф» планирует перевести в штаб-квартиру все подразделения, в том числе «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф центр разработки». Сейчас их офисы находятся в разных районах Москвы
Сейчас в московской штаб-квартире компании работает около 3000 человек. В новом офисе могут работать 6-7 тысяч человек. Группа арендует офис под расширение: она планирует удвоить число клиентов до 20 млн человек ко времени переезда в AFI Square в 2023 году.
Финансовые условия сделки не раскрываются. Партнер Colliers International Станислав Бибик говорит, что арендная ставка в AFI Square может составлять около 35 тысяч рублей за кв. м в год без учета НДС и расходов на эксплуатацию. Оценка директора по работе с арендодателями департамента офисной недвижимости Knight Frank Елены Акатовой — 32 тысячи руб за кв. м в год.
Соответственно, «Тинькофф» может ежегодно платить за новую штаб-квартиру 2,4-2,7 млрд рублей, а общие расходы на офис за 12 лет аренды составят 30-32 млрд рублей.
Аренда AFI Square группой «Тинькофф» — крупнейшая сделка на рынке офисов на всю его историю. До этого рекорд принадлежал Сбербанку, который в 2008 году снял у Midland Development 56 тысяч кв. м в бизнес-парке «Южный порт».
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Комментарии
Компании , Другое , Недвижимость , Марк Гройсман , Алексей Богданов , Станислав Бибик , Тинькофф банк , Сбербанк России , Ведомости
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