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Судебные приставы принудительно взыщут с Twitter и Facebook штрафы на 4 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
С Twitter и Facebook в РФ принудительно взыщут штрафы
Фото: РИА Новости
Судебные приставы будут принудительно взыскивать с Twitter и Facebook назначенные судом штрафы в 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.
Информация о возбуждении исполнительных производств появилась в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), они были заведены 2 июня.
Кроме того, в банке данных числится исполнительное производство от 3 октября 2019 года о взыскании с Facebook штрафа в размере 3 тыс. рублей по решению мирового участка Таганского суда Москвы. Заниматься этими исполнительными производствами будет управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП, передает ТАСС.
Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на России. В феврале суд оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую. Twitter подал апелляционную жалобу, однако Таганский суд Москвы в середине марта признал штраф законным, передает РИА «Новости». О том, что штраф обжаловал и Facebook, не сообщалось.
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