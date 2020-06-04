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ОАК сообщила о смене гендиректора в КБ Туполева 

Прайм и ещё 4 41 минуту назад
ОАК сообщила о смене гендиректора в КБ Туполева
Фото: РИА Новости
Компанию "Туполев" вместо Александра Конюхова возглавил Ронис Шарипов, работавший ранее в авиакластере Ростеха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).
"В соответствии с решениями Совета директоров ПАО "ОАК" и Совета директоров ПАО "Туполев" генеральным директором ПАО "Туполев" с 5 июня 2020 года назначен Ронис Шарипов. Прежний руководитель ПАО "Туполев" Александр Конюхов покидает компанию", — сказали в пресс-службе.
Там напомнили, что в период руководства Александра Конюхова ПАО "Туполев" была развернута масштабная программа технического перевооружения Казанского авиационного завода, дан старт проектам модернизации линейки стратегических бомбардировщиков, осуществлен первый полет глубокомодернизированного Ту-160, заложены основы для дальнейшего устойчивого развития КБ и предприятия.
Новый руководитель ПАО "Туполев" Ронис Шарипов с 2013 года возглавлял одно из предприятий авиационного кластера Госкорпорации Ростех АО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В. И. Шимко". Ранее Ронис Шарипов занимал пост первого заместителя генерального директора КРЭТ, возглавлял ОАО "Радиоприбор", работал первым зампредом правительства Амурской области, был одним из руководителей ОАО "Казанский оптико-механический завод", работал на руководящих должностях в правительственных структурах Республики Татарстан.
"Опыт Рониса Шарипова будет востребован в компании "Туполев", позволит продолжить реализацию стратегических планов развития и выполнение стоящих перед предприятием и КБ важнейших государственных задач", — резюмировали в ОАК.
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Комментарии
Компании , Александр Конюхов , Ронис Шарипов , Казанский авиазавод , Туполев , Ростех , ОАК , КРЭТ , РИА Новости
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