Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.10
$
69.20
77.35
77.50
Прогноз
08.06 – 15.06
$
69.68
76.84
Индексы и котировки Brent
39.17
–0.96 Золото
1700.82
+0.00 РТС
1272.22
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
04.06
1.1204
+0.0225
20.05
1.0979
01.06
24.05
10.05

В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест главы Samsung 

RTVI 43 минуты назад
Прокуратура запросила ордер на арест главы Samsung
Фото: Reuters
Прокуратура Сеульского центрального округа в Южной Корее запросила ордер на арест вице-президента Samsung Ли Чжэ Ёна, а также двух бывших руководителей компании. Об этом 4 июня сообщает «Рёнхап».
Прокуратура подозревает главу Samsung в манипулировании стоимости акций и нарушениях правил аудита. Следователи считают, что в 2015 году Ли Чжэ Ён участвовал в схеме, которая помогла ему получить контроль над несколькими компаниями от своего отца Ли Гон Хи.
Также следователи расследуют завышение финансовой стоимости компании Samsung Biologics
Адвокаты вице-президента выразили «глубокое сожаление» по поводу решения прокуратуры и отметили, что их клиент полностью сотрудничал со следствием. Кроме того, защита попросила провести проверку, чтобы оценить обоснованность обвинения.
В 2017 году Ли Чжэ Ёна признали виновным в коррупции и приговорили к пяти годам тюрьмы. Его обвиняли в спонсировании фондов, которые возглавляла подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе Чхве Сун Силь. В феврале 2018 года ему заменили реальный срок на условный.
Видео дня. Когда москвичам ждать скидок на одежду
RTVI: последние новости
Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание из-за кризиса Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание из-за кризиса Завершена сделка по продаже газеты «Ведомости» Завершена сделка по продаже газеты «Ведомости» К Google подали иск на $5 млрд о сборе данных в режиме инкогнито К Google подали иск на $5 млрд о сборе данных в режиме инкогнито
Комментарии
Компании , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Экономика России упала на 12%
Экономика России упала на 12%
Mastercard изменила лимит на операции без ПИН-кода
Mastercard изменила лимит на операции без ПИН-кода
Российский рынок возобновил восходящую динамику
Российский рынок возобновил восходящую динамику
Раскрыта угроза «подрыва» еврозоны
Раскрыта угроза «подрыва» еврозоны
Видео
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
00:35
Россия сочла невозможным остановить «Северный поток — 2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
00:35
Раскрыты детали будущих санкций против «Северного потока–2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение