«Газпром» начал выводить активы из офшоров

Сегодня, как сообщал «Рамблер», совет директоров «Газпрома» согласовал покупку 9,99% акций газовой компании «Новатэк» своей дочерней компанией «Газпром капитал» у другой своей структуры — компании Gazfin Cyprus Limited, зарегистрированной на Кипре. Сумма сделки оценивается примерно в 322,5 миллиарда рублей.

Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что сделка будет проведена в рамках оптимизации структуры владения активами в группе «Газпром».

В свою очередь, Суверов считает, что сделка проводится с целью перевода актива под российскую юрисдикцию в попытке обезопасить его от возможных исков.

Вчера Управление по охране конкуренции и потребителей Польши сообщило о возбуждении в отношении «Газпрома» дела из-за отказа компании сотрудничать в ходе антимонопольного расследования в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». За это «Газпром» может быть оштрафован на сумму до 50 миллионов евро.

Соответствующее расследование управление инициировало в 2018 году, заподозрив, что строительство «Северного потока — 2» может стать причиной ограничения конкуренции.