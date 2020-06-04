«Газпром» начал выводить активы из офшоров

«Газпром» перевел акции «Новатэка» под российскую юрисдикцию, чтобы обезопасить их от исков. Об этом инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», совет директоров «Газпрома» согласовал покупку 9,99% акций газовой компании «Новатэк» своей дочерней компанией «Газпром капитал» у другой своей структуры — компании Gazfin Cyprus Limited, зарегистрированной на Кипре. Сумма сделки оценивается примерно в 322,5 миллиарда рублей.
Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что сделка будет проведена в рамках оптимизации структуры владения активами в группе «Газпром».
В свою очередь, Суверов считает, что сделка проводится с целью перевода актива под российскую юрисдикцию в попытке обезопасить его от возможных исков.
Вчера Управление по охране конкуренции и потребителей Польши сообщило о возбуждении в отношении «Газпрома» дела из-за отказа компании сотрудничать в ходе антимонопольного расследования в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». За это «Газпром» может быть оштрафован на сумму до 50 миллионов евро.
Соответствующее расследование управление инициировало в 2018 году, заподозрив, что строительство «Северного потока — 2» может стать причиной ограничения конкуренции.