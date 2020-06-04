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В Госдуме усомнились в способности США помешать «Северному потоку — 2» 

News.ru 38 минут назад
В РФ усомнились в санкциях по «Северному потоку—2»
Фото: globallookpress.com
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв усомнился в способности США повлиять на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» с помощью новых санкций.
Большинство услуг, необходимых для завершения проекта, мы можем совершать либо своими силами, либо с помощью тех стран, которые не являются сателлитам США… Больших проблем возникнуть не должно, — заявил Гутенёв в комментарии RNS.
По мнению депутата, конфликты внутри Соединённых Штатов помешают администрации Дональда Трампа навязывать свою позицию европейским странам. Гутенёв считает, что неспособность США «справиться с конфессиональными, расовыми и социальными конфликтами» на своей территории лишила американцев права диктовать видение Германии и другим.
Лидеры государств — членов Евросоюза начнут принимать решения в пользу экономического благополучия своих граждан, заявил депутат.
Как писал NEWS.ru, США готовят новый пакет санкций против участников проекта российско-европейского газопровода. Его особенностью станет распространение ограничений на деятельность по прокладке труб и страхованию.
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Комментарии
Компании , Владимир Гутенев , Дональд Трамп , ЕС , Госдума
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