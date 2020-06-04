ФАС возбудила дело о сговоре на рынке угля 

ФАС России выявила признаки сговора, направленного на поддержание цен на торгах на поставку угля для теплоэнергетических компаний в Архангельской, Новгородской и Ярославской областях, возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает служба.
"ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупок на поставку угля для нужд теплоэлектроцентралей, расположенных в Архангельской, Новгородской и Ярославской областях", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате проверок и анализа обстоятельств проведения закупок на поставку угля в 2017-2018 годах в этих регионах ФАС выявила признаки заключения между "ТГК-2", АО "АрхоблЭнерго" и ООО "ТЭК" ограничивающих конкуренцию соглашений.
Целью соглашений стало поддержание цен на торгах на поставку угля для теплоэнергетических компаний, а также создание преимущественных условий участия в торгах для ООО "ТЭК", имеющего признаки аффилированности с заказчиками торгов, отмечается в сообщении. Общая сумма контрактов составляет более 1,5 миллиарда рублей.
"Поддержание цен на поставку угля напрямую отражается на гражданах — эта стоимость может закладываться в тариф на тепловую энергию, а значит, потребители будут вынуждены переплачивать за услуги компаний, вступивших в сговор. Мы ведем непрерывную работу как по профилактике подобных соглашений, так и по их выявлению и пресечению", — отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.