ФАС возбудила дело о сговоре на рынке угля 

ФАС России выявила признаки сговора, направленного на поддержание цен на торгах на поставку угля для теплоэнергетических компаний в Архангельской, Новгородской и Ярославской областях, возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает служба.

"ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупок на поставку угля для нужд теплоэлектроцентралей, расположенных в Архангельской, Новгородской и Ярославской областях", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате проверок и анализа обстоятельств проведения закупок на поставку угля в 2017-2018 годах в этих регионах ФАС выявила признаки заключения между " ТГК-2 ", АО "АрхоблЭнерго" и ООО "ТЭК" ограничивающих конкуренцию соглашений.

Целью соглашений стало поддержание цен на торгах на поставку угля для теплоэнергетических компаний, а также создание преимущественных условий участия в торгах для ООО "ТЭК", имеющего признаки аффилированности с заказчиками торгов, отмечается в сообщении. Общая сумма контрактов составляет более 1,5 миллиарда рублей.