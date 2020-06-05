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Nord Stream 2 анализирует возможные последствия от расширения санкций США 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Оператор газопровода "Северный поток — 2" анализирует возможные последствия для проекта в случае вступления в силу законопроекта, внесенного на рассмотрение Сената США и предполагающего расширение санкций в отношении газопровода. Препятствие проекту демонстрирует пренебрежение интересами европейских потребителей, которые будут вынуждены платить за газ больше, если газопровод не будет построен, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора газопровода.
"Нам известно о новом законопроекте, внесенном на рассмотрение Сената США, и мы анализируем возможные последствия для проекта в случае его вступления в силу", — сказали в компании.
Представитель Nord Stream 2 напомнил, что западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по 1 млрд евро каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы еще более 1 000 компаний из 25 стран.
"Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен, а также пренебрежение правом Европейского Союза определять свое собственное энергетическое будущее. Решения об энергетической политике Европейского Союза должны приниматься европейскими странами", — добавили в компании.
В четверг американские законодатели Тед Круз (республиканец от штата Техас), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) и Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2".
Как отмечает пресс-служба Баррассо, законопроект "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", говорится в заявлении.
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Комментарии 1
Компании , Видео , Том Коттон , Рон Джонсон , Тед Круз , Джон Баррассо , ЕС , Конгресс США , Сенат США , ИТАР-ТАСС
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