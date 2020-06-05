Оператор газопровода "Северный поток — 2" анализирует возможные последствия для проекта в случае вступления в силу законопроекта, внесенного на рассмотрение Сената США и предполагающего расширение санкций в отношении газопровода. Препятствие проекту демонстрирует пренебрежение интересами европейских потребителей, которые будут вынуждены платить за газ больше, если газопровод не будет построен, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора газопровода.

"Нам известно о новом законопроекте, внесенном на рассмотрение Сената США, и мы анализируем возможные последствия для проекта в случае его вступления в силу", — сказали в компании.

Представитель Nord Stream 2 напомнил, что западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по 1 млрд евро каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы еще более 1 000 компаний из 25 стран.

"Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен, а также пренебрежение правом Европейского Союза определять свое собственное энергетическое будущее. Решения об энергетической политике Европейского Союза должны приниматься европейскими странами", — добавили в компании.

Как отмечает пресс-служба Баррассо, законопроект "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", говорится в заявлении.