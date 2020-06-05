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«Норникель» за свой счет профинансирует восстановление экологии после аварии на ТЭЦ 

ТАСС и ещё 24 48 минут назад
«Норникель» профинансирует ликвидацию ЧС в Норильске
Фото: РИА Новости
Компания "Норникель" намерена полностью профинансировать восстановление экологии после аварии на ТЭЦ в Норильском районе. Об этом заявил в пятницу глава "Норникеля" Владимир Потанин в ходе совещания с представителями экологических организаций.
"Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения и профинансируем это полностью за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет, — сказал он. — Экологическую систему вернем в нормальное состояние".
Потанин добавил, что восстановление экологической ситуации будет осуществляться совместно с экологами и местным сообществом.
"Норникель" оценивает стоимость ликвидации последствий ЧС под Норильском в сумму более 10 млрд рублей.
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Компании , Другое , Владимир Потанин , Норникель
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