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Илон Маск призвал разделить Amazon 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Илон Маск: пришло время разделить Amazon
Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press
Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
Бизнесмен отметил, что монополия — это неправильно. Таким образом он в Twitter ответил на сообщение пользователя, который пожаловался, что Amazon отказался продавать его книгу о коронавирусе.
"Джефф Безос (основатель Amazon. — NEWS.ru), это безумие", — подчеркнул он.
NEWS.ru писал, что Илон Маск призвал жителей Земли гордиться космическим кораблём компании SpaceX Crew Dragon. Бизнесмен заявил, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля. Он отметил, что сам с трудом справляется с эмоциями.
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Компании , Джефф Безос , Илон Маск , Amazon , SpaceX
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