Илон Маск: пришло время разделить Amazon

Бизнесмен отметил, что монополия — это неправильно. Таким образом он в Twitter ответил на сообщение пользователя, который пожаловался, что Amazon отказался продавать его книгу о коронавирусе.

NEWS.ru писал, что Илон Маск призвал жителей Земли гордиться космическим кораблём компании SpaceX Crew Dragon. Бизнесмен заявил, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля. Он отметил, что сам с трудом справляется с эмоциями.