Оператор Nord Stream 2 прокомментировал проект санкций

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Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат.

Оператор анализирует возможные последствия для строительства газопровода в случае его принятия.

В компании отметили, что подобные меры со стороны Вашингтона демонстрируют пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе

Новые санкции США

Представленный в четверг законопроект предлагает вводить санкции против страховых компаний, которые предоставляют услуги судам, работающим на прокладке "Северного потока —2". В частности, предусмотрена возможность санкций против фирм, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для кораблей. Также предполагается возможность санкций против тех, кто предоставляет другие услуги участникам строительства трубопровода.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Их мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, проталкивающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая боится потерять доходы от российского транзита.

Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.