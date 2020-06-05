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Nikkei: Toshiba отчиталась об убытке в $1 млрд 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Toshiba отчиталась об убытке в $1 млрд
Фото: Reuters
Убыток одной из крупнейших японских корпораций Toshiba за прошлый финансовый год, который завершился 31 марта 2020 года, составил около 114,6 млрд иен (более $1 млрд). Об этом в пятницу сообщила ведущая деловая газета страны Nikkei.
Примечательно, что 2018 финансовый год корпорация завершила с солидным плюсом — 1,01 трлн иен (более $9,2 млрд).
По данным издания, потери Toshiba связаны с продажей ее бизнеса по производству СПГ на территории США французской компании Total.
Toshiba остается в кризисе из-за произошедшего в 2017 году банкротства ее американской дочки Westinghouse Electric. В рамках масштабной реструктуризации компания также намеревается продать свою дочернюю компанию, работавшую в сфере АЭС в Великобритании. А в ближайшие пять лет японская Toshiba рассчитывает сократить свой персонал в различных сферах производства на 7 тыс. человек.
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